周杰倫還沒揮拍就輸球！澳網慘遭秒殺 「傻眼表情包」網瘋傳

周杰倫（周董）熱衷於網球賽事，今（14）日站上世界級殿堂澳洲網球公開賽（澳網）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，對決24歲澳洲業餘冠軍球員Petar Jovic。曾預言自己恐怕還沒碰到球就淘汰的他，稍早一語成讖，球拍都沒揮動就輸掉比賽，短短幾秒的表情包也在網路上瘋傳。

周杰倫首度參戰澳網。（圖／翻攝自澳網IG）

澳網一分大滿貫以猜拳決定發球權，周杰倫未能拿下，必須接住對手發球才有機會獲勝。沒想到Petar Jovic發球後，周杰倫才剛紮好馬步，球便迅速地從他身旁飛過，根本來不及反應。一秒輸掉比賽的他，立刻撇頭大笑，高舉雙手鼓掌並為對手比讚，展現滿滿風度。

周杰倫澳網「一分大滿貫」遭秒殺。（圖／翻攝自Australian Open YouTube）

周杰倫澳網「一分大滿貫」遭秒殺。（圖／翻攝自Australian Open YouTube）

賽後，周杰倫於社群平台發聲，哭笑不得直呼「果然被我料到，連球都沒碰到」，並幽默自嘲「我在場邊能做的，就是幫大家簽名了」、「以後除了練球，還要練剪刀石頭布，贏的選發球」，最後不忘握拳自勉「繼續努力」。

