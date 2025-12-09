周杰倫開深V炸胸肌！合照遭疑「不開心？」賈永婕急發聲

娛樂中心／周希雯報導

女星賈永婕接下台北101董事長1年多，期間交出多項亮眼成績，也陸續找來多位大咖坐鎮，同框照經常引發話題。近期法國大牌「DIOR」台北101旗艦店舉辦節慶酒會，作為品牌全球代言人周杰倫也親自站台，沒想到賈永婕曬出合照時被發現周杰倫臭臉，好奇問「不開心嗎」、「怎麼那麼僵硬」，賈永婕也緊急現身解釋。

賈永婕昨（8日）在社群曬出合照，興奮表示「噢耶！周董與賈董！周董與最強101團隊！熱烈歡迎周董來台北101，真是帥翻了！」只見她全身包緊緊、身穿優雅黑白套裝，比出臉頰愛心露出燦爛笑容；相比之下以深V西裝現身的周杰倫，微微露出結實胸肌，並擺出招牌酷帥表情，整體狀態相當不錯；2人的表情和穿搭意外形成對比。

周杰倫（右圖右）穿深V西裝現身，賈永婕（右圖左）露出燦爛笑容。（圖／翻攝「賈永婕的跑跳人生」臉書）

合照曝光後，不少網友看到周杰倫深V西裝驚訝表示，「哇，怎麼反而是周董露胸啊」、「周董露胸，賈董包緊緊，怎麼回事？這世道變了嗎」、「難得你輸了事業線」，賈永婕笑回「他比較有本錢，肌肉禦寒」。不過也有網友發現，「為什麼周董看起來不是很開心？是穿太少了會冷嗎？」、「周董表情以為是雕像」、「周董好像人形立牌」、「周董怎麼那麼僵硬的感覺」，賈永婕則打趣回覆「他是裝酷帥」、「因為他害羞看到偶」。

賈永婕打趣回應網友們的問題。（圖／翻攝「賈永婕的跑跳人生」臉書）

事實上，周杰倫當天在活動尾聲壓軸登場，一現身就引爆現場陣陣尖叫聲；當時特別介紹身上穿搭時，還打趣建議，「如果比較害羞的朋友，裡面可以加黑色T恤，但是因為我看走秀的模特兒沒穿，所以我也只好沒有穿」，全場粉絲一聽狂喊好帥。不僅如此，周杰倫還透露準備了禮物給歌迷，竟然就是新專輯，還鬆口說「明年3、4月好不好？」令現場全嗨翻。





