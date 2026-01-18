周杰倫開趴慶生迎婚禮11周年

華語樂壇天王周杰倫18日迎來47歲生日，甫結束澳洲網球公開賽「1分大滿貫」行程的他，與老婆昆凌、媽媽葉惠美及眾多好友齊聚同歡。這場聚會不只是生日派對，也同時慶祝他與昆凌在英國約克郡塞爾比修道院舉辦的世紀婚禮滿11周年，雙喜臨門，幸福滿溢。

周杰倫在IG分享多張慶生現場照，畫面中他與昆凌甜蜜相依，洋溢幸福氛圍。當天周媽葉惠美、昆凌父親，以及柯有倫、化妝師阿杜等好友皆出席祝賀，讓周杰倫感性寫下：「慶祝我們婚禮11周年紀念日。」

他特別選用當年為婚禮量身打造的婚禮曲作為背景音樂，細膩心思再度被粉絲封為「寵妻狂魔」。有趣的是，當鋼琴師彈奏到一半，彷彿喚醒他的音樂魂，讓他忍不住上前合奏，驚喜加碼上演「3手聯彈」。

周杰倫不僅在歌壇表現卓越，也跨界擔任策展人、挑戰網球公開賽。雖然日前在澳網賽事中不敵對手維奇止步，但昆凌仍在社群平台力挺，暖心寫下：「當你踏上舞台面對挑戰的那一刻，你已經是贏家了。」展現對老公運動家精神的全力支持。

阿信蕭敬騰獻祝福

天王慶生貼文曝光後，星友紛紛獻上祝福，包括五月天阿信、蕭敬騰等人皆留言祝賀；值得一提的是，「頭號鐵粉」TFBOYS隊長王俊凱連續11年準時報到，他親自繪製生日蛋糕圖，寫下：「杰倫哥生日快樂！請問網球教練Jay今年檔期滿了嗎？我先排隊！」以滿滿粉絲視角送上祝福。禁止酒駕。找代駕 保平安。