周杰倫阿信F3強強聯手出新曲

天王周杰倫（周董）、言承旭、吳建豪、周渝民、「五月天」阿信5日宣布推出全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，這首歌由周杰倫作曲、五月天阿信作詞，強強聯手，瞬間衝上微博熱搜，掀起滿滿回憶殺；周董昨曬出5人合體帥照，幽默說：「誰聽誰的歌長大。」歌迷興奮按讚留言「只有哥做得到這種夢幻合體」、「我的青春們合體了」。

〈恆星不忘Forever Forever〉唱出一種信念，也是成長的淬煉，五月天阿信早在五月天大巨蛋演唱會1個月前，向周董邀歌，周董回覆：「不錯喔。」但轉眼間五月天大巨蛋唱完歌還沒收到歌曲，直到9月時阿信再傳訊問周董，周董反出考題要阿信先寫詞，阿信說：「周杰倫知道我詞會卡很久，想說緩兵之計，沒想到我真的寫好了，我一把詞給他，他就像閃電般3天就寫好了。」

言承旭、吳建豪、周渝民、朱孝天原為「F4」，7月在五月天「5525回到那一天」演唱會合體後，粉絲敲碗期待新歌、新巡演，豈料先前團員朱孝天疑因頻在社群暴雷而缺席。言承旭、吳建豪、周渝民在戲劇、電影、音樂各有一片天，多年後3人再次在樂壇攜手合作，又有周杰倫、五月天阿信助陣，5人唱得開心也玩得盡興，更從中獲得感動。

言承旭感謝阿信

吳建豪說：「這首歌的旋律和歌詞，很打動我整個人的靈魂。」言承旭回想到過去的自己，「因為經歷過很多事，經過了成長和包容，以前故事都會在心裡面流動著，大家現在還能再一起，很珍惜這樣緣分，其實就像阿信把我們聚在一起，很開心，並把能量散發出去。」

周渝民也感觸極深：「非常珍惜與我們共同成長、一路相伴的歌迷朋友們，是我們生命中最珍貴、最美好的回憶，獻上〈恆星不忘Forever Forever〉，永永遠遠，重回最好的時光，永恆回憶就像恆星不忘。」