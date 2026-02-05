周杰倫電影《刺陵》票房慘 吳敦無力償還千萬貸款房屋遭法拍

吳敦生前向銀行貸款8千萬台幣籌拍電影《刺陵》，由於票房慘遭滑鐵盧，無法償還貸款，住家遭查封法拍。(圖／中時資料照)

台灣著名電影戲劇製作人吳敦，於本月3日上午安詳離世，享壽77歲，他生前經營的電影公司曾向土地銀行貸款8千萬台幣，籌拍由周杰倫與林志玲合演的電影《刺陵》，不過票房慘遭滑鐵盧，無法償還貸款，淡水住家遭查封法拍，即便陷入人生低谷，他仍是淡然看待一切：「沒什麼，人生嘛，認命就好」，態度相當樂觀。

周杰倫2009年與林志玲合演的電影《刺陵》，當時打著超強卡司，加上斥資4億台幣拍攝，話題性十足，沒想到票房慘遭鐵爐，台灣票房僅賣1386萬，大陸也只賣了6千萬人民幣（約2.8億台幣），身為監製的吳敦無法償還貸款，導致銀行業者打官司追討，台北地院最終判吳敦與所經營的長宏影視需償還7100多萬，由於吳敦無力償還，銀行清算債務後，聲請法拍他的房屋，底價為2600萬台幣。

吳敦去年10月出席回憶錄《江南案與我的一生》新書發表會，陳楚河力挺站台。(圖／中時資料照)

吳敦當時遭法拍的房屋位於淡水區，為連棟別墅，他本人就居住此地，2013年該案進入法院拍賣程序，最初底價約2600萬台幣，不過該物件歸類為「不點交(指法院在拍賣標的物後，僅移轉所有權，不負責協助買受人騰空交屋)」，導致拍賣難度倍增，在多次流標之後，由債權人（銀行端或相關機構）或其他標售方式結案，吳敦就此失去該處房產。

吳敦生前跨足影視圈捧紅不少藝人，昨傳出離世消息後，遺體預計2月15日家祭時進行火化，女兒吳尉慈接受《中國時報》記者致電訪問時，她表示父親在睡夢中安詳離世，認為是他選好日期離開人世間，算是為人生劃下圓滿句點。

吳敦女兒表示父親走得相當安詳。（圖／黃柏榮攝）

