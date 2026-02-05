周杰倫電影「砸4億票房卻慘敗」！吳敦背8千萬負債 豪宅遭法拍壓垮人生

娛樂中心／綜合報導

台灣電影戲劇製作人吳敦，於3日上午離世，享壽77歲。他生前經營的電影公司曾向土地銀行貸款8千萬台幣，籌拍電影《刺陵》，並由周杰倫與林志玲主演、斥資約4億元台幣打造，當年號稱華語影壇頂級卡司，卻成為票房滑鐵盧代表作，也意外拖垮幕後推手、重量級製作人吳敦的人生後半場。

2009年的電影《刺陵》是由台灣導演朱延平執導的動作冒險類兩岸合拍電影。（圖／翻攝自臉書）

《刺陵》於2009年上映，台灣票房僅約1386萬元，中國市場也只賣出約6000萬人民幣（約2.8億元台幣），與高額製作成本嚴重失衡。身為監製的吳敦，為籌拍該片曾透過旗下長宏影視向土地銀行貸款約8000萬元，卻因票房失利無力償還，最終遭銀行提告追討。台北地方法院判決，吳敦與長宏影視需連帶清償7100多萬元。

由於無力償債，銀行後續清算資產，聲請法拍吳敦位於新北市淡水區的連棟別墅住家。該物件2013年進入法院拍賣程序，底價約2600萬元，但因屬於「不點交」物件，拍賣難度大增，多次流標後，最終由債權人或相關方式結案，吳敦也因此失去長年居住的房產。面對人生低谷，他當時受訪仍淡然以對，直言「沒什麼，人生嘛，認命就好」，態度顯得相當平靜。

吳敦生前在影視圈地位舉足輕重，曾打造林志穎、金城武、賈靜雯等一線藝人，是90年代華語影壇的重要推手。他早年背景複雜，曾在江湖間闖蕩，後來轉戰娛樂產業，橫跨黑白兩道的人生經歷，也讓他成為極具爭議卻無法忽視的人物。

晚年生活同樣波折。2019年因健康狀況不佳，他將名下市值約2.5億元的房產借名登記給長子吳庭言，卻爆出遭捲款斷聯，一度落魄到借貸度日，甚至對簿公堂。去年底，他推出回憶錄《江南案與我的一生》，完成多年心願，當時已可見身體狀況明顯下滑。

吳敦於本月3日上午在睡夢中安詳離世，享壽77歲。女兒吳尉慈表示，父親近年需洗腎、心臟狀況不佳，但離世前一天仍與家人相聚，狀態尚可，最後是在睡夢中慢慢離開，彷彿為人生親自畫下句點。她也澄清，父親與兒子早已和解，並未留下心結，而出書正是父親生前最大的心願，如今也已完成。

