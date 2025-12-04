周杰倫預告明年3、4月有禮物送粉絲！ 開深V露出精壯胸肌

周杰倫4日晚上現身時尚活動，已經久違沒在粉絲面前出現，現場擠進幾百名粉絲圍觀，而他也少見的穿上深V，露出胸肌跟胸毛，展現他打網球的好身材。曾經說過暑假要推出新專輯的周杰倫，轉眼2025年已經來到年底，他也再度更新新專輯的時間點。

對於穿上外套，裡面沒有內搭衣服，周杰倫表示「這件外套滿獨特，比較害羞的朋友裡面可以加黑色T恤，但我看走秀的模特兒裡面沒有穿，我也只好沒有穿。」

轉眼來到年底，他預計明年3、4月會送上新專輯給歌迷，本來預計今年暑假要推出，但對錄音品質相當要求的他，也坦言計劃趕不上變化，他說「新專輯我覺得要快，講很久，現在演唱會告一段落，明年一定要出來，明年3、4月好不好？」至於演唱會，他則苦笑表示「再晚一點」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導