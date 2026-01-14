周杰倫首度參加澳網！慘遭秒殺「連球都碰不到」 關鍵原因曝光了
記者蔡維歆／台北報導
周杰倫（周董）熱衷於網球賽事14日站上世界級殿堂澳洲網球公開賽（澳網）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，對決24歲澳洲業餘冠軍球員Petar Jovic。曾預言自己恐怕還沒碰到球就淘汰的他，稍早一語成讖，球拍都沒揮動就輸掉比賽，關鍵原因也曝光。
澳洲網球公開賽今年首度推出創新活動「1分大滿貫」，參賽選手共48人，包含24位職業巨星、業餘高手以及特邀名人。每場僅打一記得分球，贏者晉級，輸者淘汰。業餘選手周杰倫對上24歲的澳洲業餘球員約維奇（Petar Jovic）。作為業餘選手，周杰倫有兩次發球機會，首先透過「剪刀石頭布」決定哪方發球，但周杰倫在猜拳輸了，由約維奇獲得發球權。約維奇一記對角發球下拿分，以一分順利晉級，周杰倫球拍未揮就敗陣，讓他在IG限時動態無奈表示，「以後除了練球，還要練剪刀石頭布，贏的選發球。」
事實上，周杰倫先前公布參賽消息時，就曾預告賽事以1分定勝負，因此有可能還沒碰到球、甚至短短1分鐘內就結束比賽，笑說「如果可以，我選擇我發球，至少可以碰到球」。結果一語成讖遭到秒殺，哭笑不得的表情包也在網路上瘋傳。
台灣混血網球女將葛藍喬安娜打進決賽，可惜最終因為回球出界，與獎金100萬澳幣（2112萬台幣）擦身而過。
