周杰倫首次出戰澳網 賽事結果出爐「沒出拍就吞敗」

天王周杰倫相當熱愛網球，常在社群上分享大秀球技，過去還曾收到網球天王費德勒（Roger Federer）送的網球拍。周杰倫也在台灣時間今（14）日下午4時30分出戰澳洲網球公開賽（Australian Open）的「一分大滿貫」（One Point Slam），殊不知揮不到一球就被淘汰。

什麼是「一分大滿貫」？

這是澳網在比賽期間舉行的表演性質活動，參賽陣容共48選手，其中包含24位職業球星和另外24位業餘好手或特邀名人。希望藉由名人參與，透過輕鬆幽默的方式推廣網球運動，吸引更多新球迷感受網球的魅力。

規則與獎金一次看

一球定生死：每場僅打一記得分球，贏者晉級、輸者立即淘汰。

如何決定發球：雙方將透過猜拳或擲硬幣的方式決定誰先發球，或選擇比賽站位。

選手的發球權：為平衡實力差距，業餘選手擁有2次發球機會；職業球員僅能發球1次

獎金：今年冠軍獎金升至100萬澳幣（約新台幣2120萬元）。

周杰倫「猜拳輸了」對手搶下發球權

周董這次參加的「一分大滿貫」並非傳統網球賽，而是採用「一球定勝負」的方式淘汰。而周杰倫首輪對手是24歲的約維奇（Petar Jovic），是一名澳洲當地的專業陪練員，雖非現役職業選手，但實力堅強，不容小覷。根據澳網公布的最新猜拳畫面，兩人在開賽前進行猜拳，結果周董出「石頭」、對方出「布」獲勝，取得發球權。發球權對此賽制而言，可說是比賽最重要的部分，因為握有發球權的一方通常能掌握主動權搶攻，勝出機率相對更高。

正式開打「連球都沒碰到」

周杰倫上場後擺好架式，沒想到對手發出一記Ace球，且發球角度犀利、力道強勁，周董還來不及揮拍，直接讓對方得分。而所謂的Ace球在網球比賽中，是指發球方發出的球落在對方有效區內，但對方的球拍未能接觸到該球，從而直接得分。

開賽前，周杰倫曾在社群平台上表示「有可能連球都碰不到就出局了」如今一語成讖，也讓周董欲哭無淚。賽後他也發文自嘲「以後除了練球，還要練剪刀石頭布，贏的選發球」。