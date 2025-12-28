周杰倫驚喜現身見證 林書豪高掛7號球衣告別傳奇

新北國王28日晚間為林書豪舉辦「Linsanity Forever」球衣退休儀式，不只回顧他15年的職業生涯，也以最盛大的方式，替這位傳奇球星留下永遠難忘的一夜。好友、華語天王周杰倫驚喜現身，更為這場引退儀式帶來溫暖與笑聲。

在新莊體育館滿場6500名球迷的掌聲與歡呼中，見證象徵林書豪生涯的7號球衣高掛空中，為長達15年的職業籃球旅程畫下句點。

看著球衣升起，林書豪神情複雜又感動。他坦言，當初球團提出舉辦退休儀式時，自己一度婉拒，他說：「我覺得7號不能再穿，是一件很大的事。」但在新北國王總經理毛加恩與執行長陳信生的堅持下，他最終點頭，也在台上感性向球團致謝：「謝謝你們願意為我做這件事。」

這場告別不只是屬於籃球。儀式現場星光熠熠，NBA主席席爾瓦、姚明、林志傑、霍華德等體育界重量級人物，透過影片獻上祝福。而最讓全場沸騰的時刻，莫過於「華語流行天王」周杰倫的驚喜現身。

周杰倫一登場，林書豪立刻笑說：「他騙我，他說他今天晚上來不了。」兩人一來一往的幽默互動，讓全場笑聲不斷。周杰倫也正色表示，與林書豪相識多年，有時會忘記自己竟然認識一位傳奇人物，「很榮幸有這樣的朋友。」他分享旅途中外國孩子一眼認出林書豪的故事，也笑稱他退休後可以好好練歌，最終不忘送上祝福給林書豪：「籃球這條路上畢業了、退役了，不過人生道路上還很長，這些球迷一定會繼續支持你。」

引退儀式上，林書豪一一感謝隊友、家人與信仰，也回顧「林來瘋」席捲全球的時刻。他動情表示，他的籃球生涯就像一部電影，尤其深受台灣球迷所感動，「今天的活動比我想像中還要盛大、非常特別，永遠不會忘記今晚。」

談到退休後規劃，林書豪坦言暫時不會投入教練工作，「當教練真的很辛苦。」他希望先照顧身體、陪伴家人，慢下來，再思考下一步。