周杰倫驚喜登澳網公開賽! "一分大滿貫"一拍沒揮惜敗

生活中心／綜合報導

華語流行天王周杰倫，不只會唱歌做音樂，也非常熱愛網球。今天下午登上2026澳洲網球公開賽"一分大滿貫"，也就是以一球定生死。面對一名24歲的澳洲陪練員，周杰倫一拍都沒揮就淘汰。不過賽前的籤表出爐，被發現周杰倫的國籍被標註是中國而非中華台北，引起兩岸網友討論。

轉播主播：「周董這陣子打球打得相當勤，真的是用生命在打。」黑色運動套裝，配上墨鏡，帥氣登場，華語流行天王周杰倫，登上2026澳洲網球公開賽，一分大滿貫，對上24歲的澳洲陪練員。轉播主播：「到了網球場上，啊哈哈哈哈哈，唉唷真的是連球都沒有機會摸到啦！」對方一發球，便知有沒有，球速之快，讓周董愣在原地。網友也直呼，大哥你好歹也撲個球。

廣告 廣告

真的沒碰到球！周杰倫登澳網公開賽 「一分大滿貫」首輪吞對手Ace惜敗

周杰倫參加澳洲網球公開賽，遭24歲陪練員K.O.。（圖／博斯網球台）

轉播主播：「啊這個外角，真的是來得太突然，周董根本還來不及反應，來不及反應啊！」還真如他自己賽前的預言，可能連球都碰不到就出局。因為從猜拳就猜輸，沒有發球權。不過，周董打網球真的不是玩玩而已。過去曾經在自己的節目上，秀一手，社群平台更是經常PO出打網球的畫面。

真的沒碰到球！周杰倫登澳網公開賽 「一分大滿貫」首輪吞對手Ace惜敗

周杰倫參加澳洲網球公開賽，遭24歲澳洲陪練員K.O.。（圖／博斯網球台）雖說這澳網是表演性質，但國籍似乎又被吃了豆腐。籤表出爐，網友就發現，周杰倫的國籍被標註是"CHN"也就是中國，而不是中華台北；但反觀台灣女將葛藍喬安娜，國籍就是"TPE"中華台北。不過，周董看起來也沒有太在意，畢竟能登上澳網，或許就已經在人生願望清單上，打了一個大勾勾。

原文出處：真的沒碰到球！周杰倫登澳網公開賽 「一分大滿貫」首輪吞對手Ace惜敗

更多民視新聞報導

內部信全文曝光！高鐵年終3.4個月 總獎金7個月創新高

嫁入最難纏家族終於熬出頭！公婆送她這道菜竟是.......？ 《豆腐媽媽-EP17精彩片段》

下面大好困擾！專家曝「巨根男痛苦真相」恐硬不起來

