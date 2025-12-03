周杰倫一家三口紐西蘭現身！昆凌私下打扮成亮點 8歲兒罕現身超萌

記者林宜君／台北報導

日前周杰倫與老婆昆凌帶著8歲兒子Romeo現身紐西蘭。（圖／翻攝自小紅書）

天王周杰倫近期工作滿檔，但仍不忘陪伴家庭。日前他與老婆昆凌帶著8歲兒子Romeo現身紐西蘭，搭乘纜車的溫馨畫面被遊客捕捉，引發網友熱議，也讓大家看到周董私下的生活面貌。周杰倫目前正忙於籌備新專輯，同時錄製全新一季旅遊節目《周遊記》。現場可見周董與阿Ken等固定團隊成員一同拍攝，整個拍攝氛圍輕鬆自然。即便身旁有工作團隊隨行護駕，周董仍保持親民風格，經常向餐廳外的粉絲打招呼，引來尖叫聲不斷。

廣告 廣告

昆凌的私服打扮也成為焦點，低調又時尚輕鬆陪伴8歲兒。（圖／翻攝自小紅書）

昆凌的私服打扮也成為焦點，她穿著棕色寬版外套、牛仔長褲和球鞋，低調又時尚，輕鬆陪伴Romeo搭纜車，夫妻倆在工作與育兒間切換自如，展現兼顧家庭的生活方式。粉絲表示，看到周杰倫不僅是舞台上的天王，也是一位溫暖的爸爸，這樣的畫面令人羨慕。夫妻倆時常「邊工作邊帶孩子旅行」，加上團隊協助，讓他們既能專注拍攝，也能享受家庭時光。

更多三立新聞網報導

于朦朧案掀器官黑幕！華為、三星內建「器捐選項」 全網震怒引恐慌

李榮浩住陽光上東！楊丞琳突返台 網轟「于朦朧那晚慘叫你們有聽到嗎」

疑郭俊辰「替身」直播！驚現點「錯痣」全網笑瘋 狂刷豬隊友認證

于朦朧墜樓不是意外？太子集團被爆器官交易與電詐 明星背後金主全曝光

