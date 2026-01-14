周杰倫一家運動細胞超好！8歲兒球技不輸老爸 90歲岳祖父戰績也驚人

周杰倫的8歲兒子球技不輸老爸(取自周杰倫、昆凌IG)，周杰倫的岳祖父、昆凌爺爺Quinlivan Laurence James更是1名運動好手。《太報》資料照



華語流行天王周杰倫熱愛網球運動，14日以球員身份，參賽墨爾本公園舉行的澳網招牌暖身賽「1分大滿貫（1 Point Slam）」，更霸氣宣告若奪下100萬美金（約新台幣3100萬）的獎金，將全數捐出。

事實上，周杰倫8歲兒子同樣有不輸老爸的球技，周杰倫和妻子昆凌先前曾在社群分享兒子練球畫面，更讓大家熟悉的是，其岳祖父、昆凌爺爺Quinlivan Laurence James更是1名運動好手，去（2025）年雙北世界壯年運動會奪下佳績。

昆凌先前在社群限時動態分享兒子練網球畫面，架式十足，昆凌笑說，也希望能擁有兒子那樣的拉拍動作。周杰倫也有分享兒子打球的畫面，小小年紀的他，已經懂得滑步調整位置，也做出高難度的「蹲跪擊球」，成功將球回擊。

昆凌爺爺Quinlivan Laurence James在2025雙北世界壯年運動會（世壯運）嶄露驚人體力和毅志力，儘管高齡90歲，卻在標槍、100公尺、200公尺短跑、鐵餅與鉛球讓人留下深刻印象，在標槍項目摘金，100公尺和200公尺短跑則獲得銀牌。

