周杰倫〈恆星不忘〉MV又在走路！ 網笑「還沒找到錄音室」 本人7字回應了

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

近日，周杰倫、五月天阿信與F4的言承旭、吳建豪、周渝民合作，發布全新單曲《恆星不忘 Forever Forever》，MV上架至今已累積近1900萬次觀看，五大男神合體喚起大批粉絲的青春回憶。然而，許多網友發現MV中周董的「經典走路橋段」再次出現，意外掀起討論話題。對此，周杰倫也在IG限時動態幽默回應。

周杰倫、五月天阿信與F4的言承旭、吳建豪、周渝民合作，發布全新單曲《恆星不忘 Forever Forever》（圖／翻攝自IG@jaychou）

〈恆星不忘Forever Forever〉MV上架後，網友們發現其他成員主要是以站立對嘴的方式拍攝，唯有周杰倫維持多年來的經典拍攝模式邊走邊唱。從城堡長廊、歐洲街景，一路到墨爾本街頭，只要鏡頭切到他，幾乎都在不同地方行走，網友笑稱他多年來在MV裡「從沒停下腳步」，還有人表示「張韶涵是淋雨一直走，周杰倫是世界各地一直走。」

迷因如雪球般越滾越大，社群平台Threads被各式周董「走路梗」洗版，「從36歲走到46歲」、「還沒找到錄音室」、「音樂界最會走的人」、「從杰威爾走到相信音樂了」、「全球最會走路的男人」等留言層出不窮，甚至還有粉絲整理出周杰倫「一直在走路」的合輯影片，引發全網瘋傳。

面對這波討論，周杰倫也親自出面回應。他在9日透過IG限動轉發粉絲剪輯的影片，分享自己在多支MV中走路的精華合集，並寫下七點字點評：「沒錯，就是繼續走」。簡潔有力的回應瞬間也讓粉絲們笑翻，直呼「天王比我們還會玩梗」、「周董自己參戰最致命」。

