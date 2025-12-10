周杰倫〈恆星不忘〉MV又在走路 遭網製迷因本人親回應了

【緯來新聞網】亞洲天王周杰倫近日參與F3成員言承旭、周渝民、吳建豪和五月天阿信的新曲〈恆星不忘Forever Forever〉，MV一上線，立刻引發網友熱議，不只是因為豪華陣容，更因為MV中「周杰倫又在走路」的畫面掀起討論熱潮，引發大批網友在Threads製作迷因瘋傳，而周杰倫也透過IG限動幽默回應了。

周杰倫近日參與歌曲〈恆星不忘〉。（圖／杰威爾、相信音樂提供）

〈恆星不忘Forever Forever〉MV中，周杰倫從歐洲建築群、城堡景色一路切換到澳洲墨爾本街頭，網友紛紛發現周董的「行走經典橋段」再度上演。有粉絲笑說他「從過去走到現在」，還有人開玩笑比喻他是「音樂界最會走的人」。這波討論延燒，甚至有人表示「畫面不開聲音也毫無違和感」、「配別首歌也行得通」，更有粉絲打趣「從36歲走到46歲還沒找到錄音室」。

廣告 廣告

這首MV自上線後累積超過1800萬人次點閱，網路上掀起觀後感熱潮，許多人留言指出場景熟悉，認出拍攝地點為墨爾本街頭，也有人關注他頻繁出現在城堡場景「看起來像在度假閒晃」。



面對網路上的走路哏爆紅，周杰倫本人終於出聲回應。他昨（8日）透過IG限動，將自己不同MV中的走路畫面剪輯成影片，並簡單寫下「沒錯，就是繼續走」7個字，幽默回應走路爭議。粉絲大讚他反應有趣又有梗，直呼「天王親自參戰太可愛」。

更多緯來新聞網報導

周采詩拍靈異片心臟不適急就醫 看診檢查竟查無病因...

葉璦菱衝進台東嗨唱部落必唱曲 蘇慧倫仙氣飄飄掀回憶殺