周杰倫《恆星不忘》MV又邊走邊唱！本人喊「沒錯 繼續走」

周杰倫、五月天阿信與F3共同獻聲的單曲《恆星不忘》在社群平台引發熱烈討論，不過網友們的注意力卻被周杰倫在MV中「邊走邊唱」的畫面完全吸引，甚至成為社群平台的哏圖素材。有趣的是，這個現象還釣出了周杰倫本人的回應，他幽默表示「沒錯，就是繼續走」，展現了天王的親民風格。

周杰倫也認證拍MV「繼續走」。（圖／翻攝自周杰倫IG）

這支新歌MV中，周杰倫依舊延續了他的「走路宇宙」風格，畫面中可見他在歐洲建築前行走，也出現在澳洲墨爾本的街頭漫步。這個經典橋段引來網友的各種有趣留言，有人說「配別首歌也行得通」，還有人打趣道「從自己的MV，一路走到相信音樂MV」、「就算其他四位站著唱，杰倫也要走著唱」，甚至有人幽默表示「可能有玩皮克敏」。

廣告 廣告

熱情的鐵粉更是集結了周杰倫其他MV中的走路片段發文，意外地釣出周杰倫本人「翻牌」回應：「沒錯，就是繼續走。」這番互動讓網友笑稱「天王親自參戰太可愛」。

回顧周杰倫的音樂作品，「走路宇宙」已經成為他的標誌性畫面。從《告白氣球》中漫步於街頭，到《大笨鐘》中的獨特走姿，再到與派偉俊合作的《Six Degrees》，以及《錯過的煙火》中的悠閒步伐，盤點下來不下10支MV都有周杰倫行走的鏡頭。網友們打趣地表示，如同張韶涵有「淋雨一直走」，周董則有「歐洲一直走」的特色。

值得一提的是，周杰倫近期在全球Apple Music總排行榜上表現亮眼，登上前十名，超越了眾多歐美和韓流大咖，再次證明「到處都是哥的地盤」，展現了華語樂壇天王的實力與魅力。

更多 TVBS 報導

周杰倫獨特「走路MV」新歌照用！本人IG發7字霸氣回應

周董、賈董罕見同框！周杰倫表情引熱議 賈永婕忙解釋「裝酷帥」

最幸運新人！帕拉斯出演F5〈恆星不忘〉MV 收邀約嚇喊：以為詐騙

朱孝天「被退出F4」！喊話相信音樂高抬貴手：不要再潑髒水

