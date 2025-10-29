周杰倫一手促成！浪花兄弟「睽違15年合體開唱」天王秒出手祝福
記者徐珮華／台北報導
「浪花兄弟」Darren（邱凱偉）與楊常青睽違15年合體，將於11月9日登上武漢「春浪20周年音樂節」開唱，掀起滿滿回憶殺。該組合當年由周杰倫一手促成，Darren也在第一時間告知他合體喜訊，「杰倫很期待我們的表現，也替我們錄製了加油影片，之後在現場說不定會放給大家看。」
Darren得知有機會合體當下感到不可思議，形容就像被告知李安導演欽點演戲一樣，也想對常青說：「讓我們再一次製造美好的回憶，給一路以來支持著浪花兄弟的朋友們和我們自己吧！」常青則質疑自己是否還能勝任，但又覺得有機會一起演出也很棒，喊話Darren：「讓我們再次攜手玩一趟青春無悔的旅程吧！」
粉絲敲碗演出主打歌〈你是我的ok繃〉、〈想你就寫信〉、〈說好的幸福呢〉，更有粉絲已請好假要飛去武漢看演出。對於一回來就帶樂團演唱40分鐘，Darren表示自己上一次在大舞台演唱，是2024年周杰倫墨爾本演唱會〈你是我的ok繃〉，當時沒有常青一同演唱有些失落。
兩人為了演出多次開會彩排，Darren出門時跟兒子Travis說「我要和浪花兄弟的常青叔叔去練歌囉」，沒想到從小就和Darren演唱浪花兄弟歌曲的Travis生氣直呼「不是我們才是浪花兄弟嗎」，讓Darren急忙安撫：「沒錯，我和你是新浪花兄弟、是第二代。我和常青叔叔是第一代，我們第二代比較新、比較潮。」童言童語讓Darren覺得好笑又窩心。
Darren與常青表示有機會也想多多演出，並許願出新單曲，讓大家看看兩人的成長，「歡迎大家快來找我們演出，讓我們用招牌歌曲為大家繼續打氣！讓你們久等了！」
