周杰倫「牛仔褲竟要價600萬」豪氣坐地板網嘆：哥中之哥！

華裔籃球名將林書豪（右）舉辦球衣退休儀式，周杰倫（左）擔任神祕嘉賓，身上牛仔褲被網友翻出要價600萬台幣。（黃世麒攝）

天王周杰倫昨28日在IG發文，分享了幾張帥氣照片，並寫下「聖誕的顏色叫做快樂，期待2026的此刻」瞬間吸引逾10萬粉絲按讚，留言區更是熱烈湧入祝福與討論。眼尖的網友則注意到，周杰倫這次穿的牛仔褲價格驚人，竟要價600多萬台幣，瞬間引發網路話題。

周杰倫在IG曬出三張帥氣照片，他穿著黑色上衣和外套，搭配有星星圖案的牛仔褲，並戴著黑色帽子，帥氣造型立即引發網友熱議。隨後有網友挖出周杰倫身上的牛仔褲是知名奢侈品牌Chrome Hearts的限量款，原價高達20萬美元，折合新台幣約627萬元。

如此驚人的價格讓不少網友直呼不可思議，紛紛在PTT和Threads熱烈討論：「周杰倫穿的牛仔褲要600萬台幣？！」、「就錢多到不知道怎麼花，有錢人的煩惱」、「這價位對他來說只是零錢吧？」、「假的穿他身上也像真的 真的穿你各位韭菜身上 誰會信？」也有網友指出這款牛仔褲還需要提前配貨，並非有錢就能輕易入手。

網友討論中更展現出對周杰倫吸金能力的敬佩，認為他對奢侈品的選擇完全不受金額限制，甚至有人戲稱：「牛仔褲比畢卡索的畫還貴？」、「他的600萬等於我們花6000元」也有人感嘆限量款的稀有與高工藝價值，給周杰倫冠上「哥中之哥」稱號，此話題在各大社群平台上也引起熱烈回響，相關討論文章瀏覽次數輕鬆破19萬。

事實上，周杰倫穿著這套奢華造型現身的場合，是台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊在 28日為華裔籃球名將林書豪舉辦球衣退休儀式。周杰倫作為神秘嘉賓驚喜現身，和林書豪一同見證大幅海報高掛新莊體育館的時刻，現場氣氛嗨翻，也讓這套高價牛仔褲曝光後再度成為焦點。

