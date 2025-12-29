周杰倫「穿627萬牛仔褲」坐地板！酷帥穿搭掀熱議 網驚：有錢也買不到

娛樂中心／綜合報導

天王周杰倫即便工作忙錄，仍不時透過社群分享生活近況，昨（28）日他在IG曬出多張照片，發文寫下「聖誕的顏色，叫做快樂。期待2026的此刻...」，貼文一出吸引超過9萬人按讚，而他的酷帥穿搭也意外成為亮點，其中，有網友發現周杰倫所穿的褲子居然要價600萬元新台幣，引發熱議。

周杰倫穿著要價超過600萬新台幣的褲子坐在地上。（圖／翻攝自周杰倫IG）

照片中，周杰倫身穿黑色上衣及外套搭配牛仔褲、鴨舌帽，整體低調又不失帥氣，然而，周杰倫這件牛仔褲其實是知名奢侈品牌克羅心的限量商品，定價20萬美元（約627萬元新台幣），引發鄉民在PTT驚呼：「周董買這麼貴的牛仔褲會破產嗎？有沒有八卦？」

貼文一出，網友紛紛留言：「就錢多到不知道怎麼花，有錢人的煩惱」、「人家600萬跟60元一樣」、「這個價位對他來講只是零錢吧......？」；另外，還有知情網友點破關鍵：「克羅心炒很兇，要配貨，牛仔褲不是有錢就會給你」、「拿這種限量，平常花上千萬以上」。

