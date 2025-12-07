周杰倫、阿信合體F3遭青鳥轟「統戰」 網嗆：大罷免輸不夠？

周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天主唱阿信合唱全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉引發關注，但有青鳥在網路上直指這是首「統戰歌曲」，不過很快遭到網友狂轟，「嫌大罷免輸得不夠慘嗎」、「青鳥看什麼都像統戰」。

周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天主唱阿信合唱全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉。（圖／相信音樂）

周杰倫、阿信合體「F3」言承旭、吳建豪、周渝民推出全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，MV上線YT不到2天時間，累積近900萬次點閱，在網路上引發熱議，不過有青鳥在Threads上發文直指，「統戰主題曲來了，是我太敏感還是我心裡有鬼，覺得這個詞是滿滿的統戰元素。」

網友狠嗆青鳥。（圖／擷取自Threads）

這篇貼文瞬間引發網友怒火，紛紛留言痛批，「嫌大罷免輸得不夠慘嗎」、「青鳥看什麼都像統戰」、「放心，你心裡沒鬼，是心裡有病」、「統戰，沒有人比綠共厲害」、「一天到晚被害妄想症，為什麼就是不去看精神科？」。

臉書粉專「政客爽」也發文狠酸，青鳥因為歌詞裡的「同片天空」認為是統戰歌曲，但是這五位歌手都是台灣人外，稍微有點中文程度跟帶著眼睛去看整個MV，都能看出來五人要表達是「緬懷自己的青春、歌迷的青春」。

