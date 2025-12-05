周杰倫、阿信合體F4成員 組限定新團推新單曲

（中央社記者龍柏安台北5日電）台灣男團F4成員吳建豪、言承旭與周渝民，搭配「天王」周杰倫與「五月天」阿信，組成限定新團「F5」，今天推出新曲「恆星不忘」，粉絲嗨喊：「名副其實的天團啊。」

許久未合體的F4，今年一度傳出復出有望，沒想到成員之一朱孝天卻在自己社群亂爆料，最後遭除名。不過臨時加入的2名「新成員」周杰倫與阿信，讓這個限定新團不僅星度不減，陣容還更升級，甚至有歌迷驚訝地說：「是什麼神仙組合？」

廣告 廣告

相信音樂發布新聞稿宣布，由周杰倫譜曲、阿信填詞的全新單曲「恆星不忘」，今天正式在各大音樂平台上線，唱片公司並在社群平台上自豪地強調，這是「宇宙級最強恆星陣容夢幻合體」。

事實上，早在「五月天」大巨蛋演唱會前1個月，阿信就向周杰倫邀歌，周杰倫只說：「不錯哦。」就沒下文，還要阿信先寫詞，阿信說：「周杰倫知道我詞會卡很久，想說緩兵之計，沒想到我真的寫好了，我一把詞給他，他就像閃電般3天就寫好了。」

單曲「恆星不忘Forever Forever」今天下午5時全球同步數位上架。（編輯：黃世雅）1141205