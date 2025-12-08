周杰倫、阿信、F3夢幻合體！新歌24小時狂破2500萬次點閱
華語樂壇迎來年度最震撼的音樂事件。由周杰倫、五月天阿信及F3成員言承旭、吳建豪、周渝民五位天王級藝人共同演唱的全新單曲《恆星不忘Forever Forever》正式發布。這首歌曲上線後立即登上KKBOX新歌即時榜、日榜、iTunes華語流行樂、QQ音樂指數榜、熱歌榜、飆升榜、暢銷數字專輯、音樂指數全站排名以及酷狗數字專輯銷售榜等9個音樂榜單冠軍。
這支音樂錄影帶採用電影等級規格製作，拍攝團隊歷時8天，足跡遍布亞洲、大洋洲與美洲三大洲。五位藝人分別踏上五座不同城市取景，象徵著無論身處世界何處，都在同一片星空下發光發熱。MV發布後24小時內，全網觀看次數即突破2500萬次的驚人成績，YouTube平台更在不到48小時內累積超過1000萬觀看次數，並迅速登上YouTube Charts最熱門音樂影片榜首。
MV中巧妙融入多個令歌迷感動的青春元素。畫面中出現當年風靡全亞洲的《流星花園》經典場景，重現將偶像照片藏在鉛筆盒裡的少女情懷。耳機裡播放著五月天的《五月天第一張創作專輯》，代表著樂團文化在華語樂壇掀起的追夢熱潮。周杰倫《范特西》專輯中的經典紅色帽T造型，以及與朋友大唱《雙截棍》的畫面同樣出現在MV中，這些細節成功喚起2000年代華語流行文化的集體記憶。
五人在拍攝期間重聚，言承旭分享表示這首歌越聽越喜歡，並坦承當年拍攝《流星花園》時的自己不夠成熟。吳建豪隨即幽默回應：「只有以前而已嗎？」引發現場笑聲不斷。言承旭進一步表示，經過這些年的歷練，大家都成長許多，也更懂得包容，聽到這首歌特別有共鳴。
談及F✦FOREVER恆星之城巡迴演唱會，吳建豪感謝阿信的參與和支持。言承旭則表示第一次站上台北大巨蛋後，人生還有許多想像不到的體驗，感謝阿信帶領他們實現這個夢想。阿信回應表示，F✦FOREVER巡演是一個開放的舞台，歡迎更多朋友加入，每個人都可以成為一個F，邀請所有心中仍保有青春火焰的人來到恆星之城。
這次五位天王的合作不僅創造華語樂壇罕見的里程碑，更成功串連起不同世代的音樂記憶，證明優質音樂作品的強大號召力與影響力。
