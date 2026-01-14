周杰倫「1分大滿貫」遭秒殺 國籍、場內互動引關注

周杰倫今（14）日登上澳網「1分大滿貫」。（圖／翻攝自周杰倫、澳網官網）





天王周杰倫近年來熱衷網球，甚至被受邀參加澳網「1分大滿貫」比賽，他也在賽前放話，若是贏了獎金全數捐出。周杰倫在台灣時間今（14）日下午首輪對上24歲的業餘選手Petar Jovic。

Petar Jovic是許多大咖球星的陪練員，周杰倫在稍早猜拳猜輸，發球權拱手讓人，最終由Petar Jovic拿下比賽，周杰倫在比賽中止步，無緣對上俄羅斯前球王梅德維夫（Daniil Medvedev），雖然周杰倫勤練網球，但今天Petar一發球，周杰倫來不及反應，連球都沒碰到就落敗，但他仍為對方比讚，並和Petar擁抱，展現絕佳的運動家風度。

除此之外，根據官方公布的籤表中，周杰倫姓名後方括號的國籍代號被列為「CHN」，而另名台灣女選手葛蘭喬安娜則被標示為「TPE」，掀起外界熱議。不過澳網官方拍攝周杰倫與西班牙Carlos Alcaraz聊天時，又稱他為台灣歌手、創作人、演員。

周杰倫與Carlos Alcaraz互動被拍下。（圖／翻攝自澳網IG）

周杰倫與Carlos Alcaraz互動被拍下。（圖／翻攝自澳網IG）



