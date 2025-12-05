周杰倫＋F3+阿信橫跨5座城市取景 MV導演揭崩潰內幕

周董領軍F3及五月天阿信推出新歌，強強聯手猶如華語區復仇者聯盟。翻攝相信音樂BinMusic YT頻道

華語樂壇昨（5日）迎來「真正的活久見」！周杰倫攜手言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信，共同推出合唱新曲〈恆星不忘 Forever Forever〉，MV一上架便在網路掀起熱議，而MV導演陳奕仁昨深夜也在社群發文分享拍攝花絮，坦言自己一開始根本不相信5位男神能夠合體，還虧阿信異想天開，吐槽主唱大人「我個人是很建議他每年按時做腦部斷層」。

MV中，5位男神分別在倫敦、佛羅里達、台北、香港與上海拍攝，跨越三個時區、四組團隊同步作業，更在歌曲結尾「奇蹟同框」同台飆唱，讓樂迷直呼「這是什麼神仙組合」！導演陳奕仁昨回憶，五月天阿信某天突然丟來訊息：「言承旭、仔仔、VanNess＋阿信＋杰倫的 MV 你要拍喔！」他當下心想：「少在那邊胡言亂語了，你們五位哥是不會有時間拍的。」

5位男神分別在5座城市取景拍MV。翻攝相信音樂BinMusic YT頻道

沒想到阿信立刻把群組開啟，接著部署「各種不切實際的幻想」，還一邊寫歌；隔天，阿信便跟他說：「我歌詞寫好了，待會降落就過去你正在勘的那個景，先把對嘴拍起來吧！」陳奕仁傻眼怎麼可能這麼快速完成，很想吐槽阿信：「我個人是很建議他每年按時去做腦部斷層！」

然而阿信的高效率，讓一切順理成章地進入拍攝行程，為了讓五位巨星一起出現在同一支MV中，團隊賣力奔波協作，陳奕仁說：「跨越三個時區，四組拍攝團隊同步運作，在五座城市拍攝五個硬擠出時間的大明星，以上都只是基本守備範圍。」最難的是，還要想出能讓粉絲秒懂的彩蛋，塞進各地緊湊的拍攝行程裡，拍攝時還必須在每一個時區的工作人員都無法知道全貌的情況下完美互補，「並且不讓這個『華語區復仇者聯盟』集結的消息提前走漏」。

此外，MV拍完後還有大量的畫面需要後製，「一邊進行剪接，一邊上傳檔案火速後製，不過沒關係，我看到旁邊主唱大人，一邊對嘴一邊剪這首歌的母帶，我心裡就舒坦一點」；最後，陳奕仁幽默表示，經過這次合作，他很確定一件事，「上輩子我肯定做對了什麼事，所以主唱大人跟周董才會讓我這輩子過得這麼充實」。而5位傳奇男神的世紀同框，也再次為華語流行音樂寫下難以複製的夢幻篇章。

