周杰倫1分大滿貫出賽慘遭秒殺！網傻眼尖叫：史上最難看

娛樂中心／綜合報導

華語天王周杰倫今（14）日稍早現身墨爾本公園，首度以「球員」身分踏上澳洲網球公開賽（Australian Open），參加話題表演賽「1分大滿貫／1 Point Slam」。該賽制主打「一球定生死」，開打前還要先用猜拳決定發球或接發，緊張度直接拉滿。

周杰倫首輪對上24歲業餘選手彼得・約維奇（Petar Jovic），他是澳洲當地陪練員、同時具州級冠軍背景，實力接近職業水準，澳網官方先釋出猜拳畫面，周杰倫出「石頭」遭對手以「布」剋制，發球權拱手讓人。

周杰倫首度出賽慘遭秒殺。（圖／翻攝自周杰倫IG）

在一分決勝的規則下，發球方優勢被放大，也讓周董賽前「怕連球都碰不到就出局」自嘲，怎料約維奇1球邊線秒殺，瞬間變成最寫實的預告。

現場直播在網路流傳，周杰倫首球就遭對手快速拿下，整段幾乎在眨眼間結束；留言區有人笑酸稱「史上最難看」、「球都沒碰到」、「到底去澳洲做啥？」不過也有人緩頰「這賽制本來就像抽籤」、更有人直呼「至少周董真的解鎖新身分」。

