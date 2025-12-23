周杰倫10歲大女兒暴風抽高！大長腿吸睛 3歲小女兒餵羊「被啃一口」哭了

昆凌和周杰倫的大女兒Hathaway轉眼間長高，手長腳長。（翻攝昆凌IG、小紅書）

天王周杰倫與妻子昆凌育有2女1子──10歲的大女兒Hathaway、8歲兒子Romeo、以及3歲小女兒Jacinda。昆凌近日在社群網站分享帶孩子們在紐西蘭出遊的影片，透露Jacinda在餵驢時「被啃了一口」哭了出來。而網友們也被Hathaway的身高吸引，她擁有一雙大長腿，網友們直呼她長得好快。

昆凌帶3子女紐西蘭餵動物 遇到小驚嚇？

昆凌昨（22日）在小紅書分享影片，他們全家到紐西蘭時，有一天她親自開車，帶孩子們到皇后鎮Deerpark。她在影片中說道，只要登記好車牌，就可以跟當地的大自然和小動物近距離互動。

昆凌帶著孩子們餵小動物，她說：「姊姊喜歡餵鴨子、弟弟喜歡餵小豬、妹妹喜歡餵小鹿」但過程中遇到「小驚嚇」，因為Jacinda在餵驢的時候「被驢啃了一口」，可憐地哭了。但昆凌認為，女兒長大後也許不會記得被咬那一刻的疼痛，但會一直記得哥哥姊姊陪她一起餵小動物的快樂時刻。

昆凌表示，這也是為什麼到每一個地方，她都想帶著孩子們，感受很多很多不同的體驗，「在他們的童年記憶裡，也能留下一方柔軟的小天地。」

昆凌開車帶孩子出遊，兒子Romeo的側面跟爸爸周杰倫很像。（翻攝小紅書）

小女兒Jacinda喜歡餵小鹿，但餵驢時被「啃了一口」。（翻攝小紅書）

Hathaway的一雙大長腿很吸睛。（翻攝小紅書）

兒子Romeo側面跟爸爸好像？ 粉絲嘆時光飛逝

昆凌還在留言處透露，Jacinda當天回去和化妝師杜哥分享感受，表示餵小動物好好玩，還是第一次餵驢。杜哥問Jacinda：「驢喜歡吃什麼呢？」她回答：「手指頭。」可愛又好笑。

粉絲們看了直呼幸福，也被Hathaway的一雙大長腿吸引，留言：「海海長高好多」「姊姊腿好長」「一下子長這麼大了」「海公主的大長腿」。也有人指，Romeo的側面「看起來就是小小周杰倫」。有人說昆凌說話的方式和肢體動作，跟周杰倫越來越像。

