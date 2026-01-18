【緯來新聞網】周杰倫今（18日）迎47歲生日，而昨日則是與昆凌結婚11周年記念日，特地邀請媽媽葉惠美、昆凌爸Patrick Quinlivan，以及好友們化妝師杜國璋、健身教練「浩克爸爸」、柯有倫、Gary Yang相聚慶祝。

周杰倫47歲生日快樂！結婚11年甜摟昆凌歡慶 私人趴畫面曝光

周杰倫（右）和昆凌感情甜蜜。（圖／翻攝周杰倫IG）

周杰倫於2014年7月5日登記結婚，直到2015年1月17日選在英國約克郡塞爾比修道院，舉辦如童話故事般的世紀婚禮，而1月17日恰巧是他的生日前一天，一向很有儀式感的他，歡慶的同時也是替自己暖壽。



他昨晚曬出和昆凌手拿酒杯的同框甜蜜合照，另一張合照中，則是甜摟老婆與至親好友合影。此外，他還大放送些許影片與粉絲分享，可見隨著在樂隊伴奏〈生日快樂歌〉，周杰倫也即興加入電子琴彈奏，周媽媽更開心地隨之起舞。而貼文，立刻釣出好友「五月天」阿信留言：「生日快樂，永遠最帥的哥。」

周杰倫邀請親友們一同慶祝。（圖／翻攝周杰倫IG）

昆凌（左起）、周杰倫、周媽媽、昆凌爸一家人開心。（圖／翻攝周杰倫IG）

