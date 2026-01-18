周杰倫47歲生日還放閃！撞上婚禮11週年甜摟昆凌 阿信也來祝賀
周杰倫47歲生日還放閃！撞上婚禮11週年甜摟昆凌 阿信也來祝賀
娛樂中心／綜合報導
華語流行天王周杰倫今（18）日迎來47歲生日，剛結束澳網「1分大滿貫」公開賽行程的他，回到生活節奏後，選擇以最溫馨的方式與家人、好友一同慶生。不僅是生日派對，同時也別具紀念意義，因為前一日正好是他與愛妻昆凌在英國古堡舉辦婚禮滿11週年的日子，雙喜臨門，幸福氛圍溢於言表。
從社群平台IG分享的畫面可見，周杰倫當天與昆凌甜蜜相依，身旁還有周媽媽葉惠美、昆凌父親，與多年來一路相伴的工作夥伴與好友，包括化妝師杜哥、錄音師楊瑞代、健身教練浩克與好友柯有倫等人齊聚同框，場面溫馨熱鬧。
周杰倫也特別在貼文中寫下「慶祝我們婚禮11週年紀念日」，並搭配當年為婚禮量身創作的結婚曲，細節滿滿，被粉絲大讚「最浪漫的老公」，聚會現場氣氛同樣輕鬆又歡樂。周杰倫即興坐上鋼琴，自彈自唱為派對增添音樂靈魂，昆凌在一旁甜笑相陪，周媽媽更罕見加入舞池，隨著旋律開心起舞，讓現場笑聲不斷，也讓網友直呼這一幕「太有愛」。
貼文曝光後短時間內累積超過15萬個讚，留言區更是星光閃耀。不少演藝圈好友紛紛現身祝賀，其中包括五月天阿信也留言中寫下「生日快樂，永遠最帥的哥」，並在限時動態再次送上祝福，展現多年情誼；蕭敬騰也簡單一句「生日快樂哥」，傳遞滿滿心意。
更多三立新聞網報導
李運慶何德何能？女神洪詩甘心嫁給他 前任小豫兒苦戀5年為1事崩盤
70歲周潤發再戰10K馬拉松！合照揮手超親民 2小時完賽「不拚成績」
25年前原班人馬再合體《尋秦記》拍的其實是「時間留下的情感」
獨家／啦啦隊女神牛奶遭裝定位器新進展 警方鎖定GPS購機出產地驗指紋
其他人也在看
高市早苗解散眾議院的深層盤算
高市早苗決定於一月下旬解散眾議院，並非單純依賴高民調的順勢而為，而是一場高度制度化、結構導向的政治操作。從現有國會版圖來看，自民黨僅握有 196 席，距離單獨過半仍有明顯上報 ・ 9 小時前 ・ 3
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 1 天前 ・ 6
影/北投宮廟偷神明金牌 竊嫌先燒香後犯案2天落網
台北市警方破獲一起竊盜案，一名男子日前跑到北投區一間宮廟竊取神明金牌，犯案前還先燒香拜拜，未料過程全被監視器拍下，警方獲報後迅速鎖定嫌犯身分將他逮捕送辦。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
林志玲曾與他到日本看展！對方身份竟是「星二代」 親揭2人緣分
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導被GQ封為「最年輕的音樂家」的蔣榮宗（ZONG），為富邦美術館2026全新展覽量身打造，獻給藝術家米羅、考爾德與賈科梅蒂的原...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
商場花壇挖出白骨！她除夕前人間蒸發 警靠1張老照片破28年驚天懸案
中國四川瀘州一起塵封28年的離奇命案終告偵破。1997年除夕前夕，經營服裝店的吳姓女老闆離奇失蹤。2025年6月，商場九樓花壇翻修時驚見一具白骨，確認為吳女。警方追查，鎖定當年同行陳姓女子涉有重嫌，其不僅改名換姓，更涉嫌多次整容以規避追查。調查揭露，陳女夥同前夫楊男因欠債無力償還，竟將吳女殺害後劫財並埋屍。這起跨世紀懸案震驚社會，2名嫌犯現已落網，真相大白。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
後悔嫁給他！帶貨女王章小蕙爆遭阻見小孩內幕 鍾鎮濤冷笑回應
昔日恩怨再次成為焦點，港星章小蕙近期在節目中罕見重提與的婚姻，不僅直言後悔當年太早踏入婚姻，還自爆曾被刻意阻擋，導致無法與兒女碰面。這番言論迅速在網路上炸開鍋，也讓兩人的過往糾葛重新攤在聚光燈下。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 11
最資深追星族！ 88歲阿嬤上百張巨星親簽收藏大公開
民視新聞／綜合報導高雄有位最資深的追星族－田翁桂悅，高齡88歲，她自曝從初中開始追星，甚至婚後還曾帶小孩到電視台跟影星要簽名，追星資歷就超過70年，翻開阿嬤收藏的簽名本，裡頭有上百張影星照片，包含潘迎紫、秦漢、江蕙、費玉清等巨星，幾乎每張都有親筆簽名。資深追星族 田翁桂悅：「這個本子呀，我以前好幾本啊。」翻開田翁阿嬤的相本，宛如進入時光機，六、七零年代的當紅偶像一字排開，包含「不老妖姬」潘迎紫、金馬影帝秦漢、歌仔戲國寶楊麗花等人，這些人都是阿嬤當年追的超級大明星。資深追星族 田翁桂悅：「黎明啊，寇世勳啊，這個是我寫信去要的、楊貴媚啊」還有二姐江蕙、小哥費玉清等歌壇巨星，阿嬤也很喜歡，知名主持人徐乃麟跟陽帆，當年顏值直逼韓星，也在阿嬤的收藏行列。88歲的田翁桂悅，自曝是最資深的追星族，因為她追星超過70年！資深追星族 田翁桂悅：「我剛上初中的時候（開始追星），今年88歲。大家很都同學都在（追星），我也信去香港討（簽名），討一討回來，大家互相交換。」阿嬤透露，當初為了追星，從高雄奔到台北電視台，就為了拿到偶像的簽名，有些港星見不到，阿嬤還直接寫信去要簽名，非常瘋狂。資深追星族 田翁桂悅：「帶她（孫女）媽媽，什麼喜相逢、藍寶石後台那邊。費玉清、江蕙他們，等他們，給他們簽。」資深追星族 田翁桂悅：「我看電視看了，我喜歡這個明星，我就寫信去要。」田翁桂悅孫女：「因為我那個時候就是，發現阿嬤的收藏，我就想說，因為我們有三個姊妹，然後我們三個姊妹其實都有在追星，我們都是追韓星啦，然後因為我媽媽跟我媽媽的姊姊，她們也有在追星所以我覺得追星根本就是會遺傳的一件事情。」上百張明星親筆簽名照，是田翁阿嬤人生中最驕傲的收藏，現在孫女們也熱衷追星，也成為祖孫之間，最熱血的共同興趣！原文出處：最資深追星族！ 88歲阿嬤上百張巨星親簽收藏大公開 更多民視新聞報導初選後三人首見面!賴瑞隆合體邱議瑩.許智傑展團結陳其邁合體「超人力霸王」畫面曝！本尊海巡讚：太帥了BTS高雄開唱飯店房價翻5倍！內行教「1招」省到笑出來民視影音 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
胡瓜開酸民視「盡量用錢汙辱我」
胡瓜主持24年長壽節目《綜藝大集合》深受觀眾喜愛，不過跟民視合約在1月31日到期，節目動向受關注，他16日和陳亞蘭、歐漢聲等人出席活動，不滿主持費一直被拿來做文章，「民視一直說我要降價、接下來又說我要漲價，我覺得很奇怪，民視沒有簽任何約，為何要講這些話。」他最後講到激動處，脫口開酸：「我希望他能繼續堅持講的話，盡量用錢來汙辱我，但不要光講。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《大集合》爆回收藝人紅包！胡瓜掏主持費補貼 電視台急發聲
《大集合》爆回收藝人紅包！胡瓜掏主持費補貼 電視台急發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 37
婚前照顧失智公公 洪詩發長文還原真相：我沒這麼偉大
洪詩與李運慶2023年結婚，婚後生活一向低調，卻因一篇「感謝文」意外引起討論。李運慶的大哥李運泰去年10月發文回顧照顧失智父親的歷程，提到洪詩在婚前就一起分擔照護工作，「把屎把尿」的描述引發網友熱議，有人感動，也有人質疑，把原本私密又艱難的家庭經歷，變成公開評斷的話題。對此，洪詩今（18日）在臉書發自由時報 ・ 3 小時前 ・ 3
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
龍千玉哭崩了！曹西平入夢2回超催淚 曝「人生大事」與他有關
【緯來新聞網】曹西平家中排行老四，有「四哥」支稱，去年（2025）12月29日猝逝，因與親兄弟斷絕往緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
剛奪影帝！甜茶被爆「同居卡戴珊家族小妹」 知情人士：跟已婚沒兩樣
以電影《橫衝直闖》接連拿下評論家選擇獎與金球獎音樂及喜劇類最佳男主角的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），事業表現亮眼，感情狀態也再度引發關注。根據外媒《Page Six》報導，他與凱莉珍娜（Kylie Jenner）交往關係穩定，兩人已在洛杉磯同居超過一年，雖未正式結婚，但私下生活幾乎與夫妻無異。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
尾牙主持到一半老闆衝上台 黃豪平嚇問：我做了什麼？
藝人黃豪平近日在社群平台分享一段主持尾牙時的意外插曲，當時活動進行到一半，老闆們竟突然「衝上台」，讓他當下驚訝不已，忍不住懷疑自己是否說錯話，緊張直呼：「這場尾牙我做了什麼？！」沒想到劇情最後大反轉，結局相當溫馨，也讓他印象深刻。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
打包蛋風波被罵翻 王俐人回顧2025年...點名網路冷暴力：真的很累
王俐人昨（17日）在臉書回顧2025年，一字一句寫下自己的疲憊與心境轉折，也等於替這一年風波不斷的人生做了階段性總結。從「打包蛋事件」、背上500萬債務，到婚姻被傳生變，外界的放大解讀與網路聲浪，幾乎沒給她喘息空間。王俐人與小7歲的演員老公林琮軒於2021年12月登記結婚，過程相當「樸實」，不僅沒有自由時報 ・ 8 小時前 ・ 6
Lulu陳漢典婚禮座位藏「貼心安排」 吳宗憲證婚、小S禮金到
Lulu黃路梓茵、陳漢典將於本月25日在文華東方舉辦婚禮，夫妻倆與曾莞婷、楊銘威、風田、黃偉晉主持的《明星製作公司》，16日舉辦記者會。剩下不到10天，婚禮還在進行最後的調整，對於最難安排的「座位問題」，Lulu和陳漢典做了貼心安排，讓獨自前來的賓客也能盡情享受。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 19
梁云菲突曝「切除子宮」畫面曝！躺床痛哭…網鼻酸
娛樂中心／饒婉馨報導女星梁云菲（Nana）當年從節目《國光幫幫忙》選拔出道，憑藉精緻五官和魔鬼身材受封「國光女神」，直爽不做作的個性深受觀眾喜愛。她16日上傳關於她切除子宮的紀錄影片，她有子宮肌瘤的問題，還受長期經痛困擾，並表示未來沒有生育打算，因此決定直接切除子宮。民視 ・ 1 天前 ・ 21
李運慶反擊了！親揭洪詩「為失智公公把屎把尿」真相 嗆：動個腦不難
藝人洪詩與李運慶愛情長跑多年，2022年3月修成正果，育有2個寶貝女兒。近來有網友翻出李運慶胞兄去年發文感謝洪詩照顧失智公公的貼文，沒想到引來兩派網友戰翻，有網友氣到至李運慶社群開轟：「準備跌落神壇」，也意外釣出李運慶本人回應了。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
同學低頭狂嗑便當！陳亭妃超反差0偽裝畫面曝
政治中心／李汶臻報導前總統陳水扁先前曾發文表示，陳亭妃有「99.9％機率成為台南有史以來第一位女市長」，當時公開力挺陳亭妃，引發各界熱議。民進黨台南市長初選結果於15日出爐，資深綠委陳亭妃順利出線，接下來將披上綠袍參選，與「老對手」國民黨立委謝龍介正面交鋒。力拚成為台南建城400年來首位女市長的她，再度迎戰謝龍介，也霸氣喊出「我要6戰6勝謝龍介！」。今（17）日適逢115學年度學測登場首日，陳亭妃稍早也發文鼓勵考生並曬出一張素顏舊照，畫面曝光引發討論。民視 ・ 1 天前 ・ 40