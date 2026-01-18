周杰倫47歲生日還放閃！撞上婚禮11週年甜摟昆凌 阿信也來祝賀

娛樂中心／綜合報導

華語流行天王周杰倫今迎來47歲生日，巧撞與昆凌婚禮滿11周年。（圖／翻攝自IG @jaychou）

華語流行天王周杰倫今（18）日迎來47歲生日，剛結束澳網「1分大滿貫」公開賽行程的他，回到生活節奏後，選擇以最溫馨的方式與家人、好友一同慶生。不僅是生日派對，同時也別具紀念意義，因為前一日正好是他與愛妻昆凌在英國古堡舉辦婚禮滿11週年的日子，雙喜臨門，幸福氛圍溢於言表。

從社群平台IG分享的畫面可見，周杰倫當天與昆凌甜蜜相依，身旁還有周媽媽葉惠美、昆凌父親，與多年來一路相伴的工作夥伴與好友，包括化妝師杜哥、錄音師楊瑞代、健身教練浩克與好友柯有倫等人齊聚同框，場面溫馨熱鬧。

廣告 廣告

周杰倫生日包括母親葉惠美、昆凌父親，與摯友們一同齊聚同框。（圖／翻攝自IG @jaychou）

周杰倫也特別在貼文中寫下「慶祝我們婚禮11週年紀念日」，並搭配當年為婚禮量身創作的結婚曲，細節滿滿，被粉絲大讚「最浪漫的老公」，聚會現場氣氛同樣輕鬆又歡樂。周杰倫即興坐上鋼琴，自彈自唱為派對增添音樂靈魂，昆凌在一旁甜笑相陪，周媽媽更罕見加入舞池，隨著旋律開心起舞，讓現場笑聲不斷，也讓網友直呼這一幕「太有愛」。



貼文曝光後短時間內累積超過15萬個讚，留言區更是星光閃耀。不少演藝圈好友紛紛現身祝賀，其中包括五月天阿信也留言中寫下「生日快樂，永遠最帥的哥」，並在限時動態再次送上祝福，展現多年情誼；蕭敬騰也簡單一句「生日快樂哥」，傳遞滿滿心意。

更多三立新聞網報導

25年前原班人馬再合體《尋秦記》拍的其實是「時間留下的情感」

獨家／啦啦隊女神牛奶遭裝定位器新進展 警方鎖定GPS購機出產地驗指紋

邊荷律強忍哀慟深夜首發聲 親揭生父「來台暖舉」：他現在一定很幸福

多莉Dory白紗犯規透膚曬爆乳！孫生刪好友又私邀「拳願」坦言：很錯愕

