周杰倫PO照喊期待2026年 網見牛仔褲價錢驚：要600多萬

天王周杰倫28日在IG發文「聖誕的顏色，叫作快樂，期待2026的此刻….Christmas colors are called happiness,embracing the arrival of 2026」，並分享3張照片。照片中的他，頭戴黑色帽子、身穿黑色衣服與外套，下半身則是有星星圖案、鑽飾與鉚釘的牛仔褲，令人震驚的是，有網友注意到他的牛仔褲，竟要價約新台幣600萬元，引發熱烈討論。

周杰倫28日分享近照。（圖／翻攝自周杰倫IG）

周杰倫的牛仔褲要價600多萬引發熱議。（圖／翻攝自X、周杰倫IG）

28日有網友在PTT以「周杰倫穿的牛仔褲要600萬台幣？！」為題發文，因該款牛仔褲被發現是品牌克羅心（Chrome Hearts）定價20萬美元（約628萬新台幣）的限定版，讓他好奇：「周董買這麼貴的牛仔褲會破產嗎？」

廣告 廣告

網友留言討論。（圖／翻攝自PTT）

對此，許多人留言討論︰「就錢多到不知道怎麼花，有錢人的煩惱」、「杰倫失去了一切，只剩一條牛仔褲了」、「幫有錢人擔心他的花費真的滿有趣的」、「人家花600，如同我們花600」、「啊不就跟名牌包一樣」、「他又沒差…600萬跟600塊差不多」、「這個價位對他來講只是零錢吧」、「他就連畢卡索的畫作都有收藏了」。

延伸閱讀

NBA/一拳代價194萬！ 鵜鶘後衛槓上太陽中鋒遭禁賽

NBA/一分之差飲恨！約基奇生涯第180次大三元成里程「悲」

NBA/連滅雷霆卻輸給爵士？馬刺主帥：籃球之神的懲罰