周榆修拋「藍白合3月死線」 鄭麗文認同：民調是不可或缺工具

「以行動 顧台灣」，民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨主席鄭麗文主席高峰會。李政龍攝



備戰2026地方大選，民眾黨秘書長周榆修表態，明年3月會是藍白合的死線，不會等來等去，「火車時間到了就開。」對此，國民黨主席鄭麗文今（11/19）天回應，3月是合理的時間點，而且民調是不可或缺的工具，但怎麼進行要等具體討論後才有答案；她也說，希望兩黨合作能夠一步一步踩得非常穩健，能夠考慮各方考量。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天下午共同召開「以行動顧台灣 主席高峰會談」，在問答環節時，媒體詢問，對於周榆修拋藍白合明年3月死線，國民黨有何看法？鄭麗文回應，如果藍白兩黨都有優秀人選，而且有高度參選意願，勢必要透過一個機制產生最強人選，「我相信未來民調一定是不可或缺的重要工具。」

至於藍白如何進行合作，鄭麗文表示，要等到兩黨針對具體提名作業，有具體討論才有答案。

鄭麗文說，周榆修提出的時間點非常合理，希望今天過後，兩黨在不同層面都會有對接窗口，也會開始進行密切磋商，希望過程順利，而且一步一步都踩得很穩，考慮各方考量，不是故意拖延、也不要倉促，但希望在高度誠意下，可以一步一步順利完成提名。

