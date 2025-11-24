周榆修：柯文哲回台玻大樓閱讀準備考試 外界不必過度解讀「兩顆太陽」

民眾黨秘書長周榆修接受品觀點《新聞海景第一排》專訪時表示,柯文哲回到台玻大樓二樓辦公室工作,主要是閱讀、處理卷宗及準備醫學專科學分考試,外界不必過度解讀成「兩顆太陽」或「督軍坐鎮」。周榆修強調,柯文哲就是在自己原本的辦公室工作,與黃國昌主席見面交換意見也很稀鬆平常。

針對日本高市早苗首相涉台言論引發中日緊張,周榆修認為值得肯定的是日本國內包括石破茂、野田佳彥等前首相都能公開討論不同立場,沒有被扣上「中共同路人」帽子,這是成熟社會的表現。他批評賴清德總統面對國際事件習慣做大內宣,用即興式、拚天才的方式號召吃壽司挺日本,卻沒有實質政策如水產開放,這種火上澆油的做法不夠細膩。周榆修強調,小國外交應該像新加坡黃循財總理一樣四平八穩,從國家利益出發,促進各方降溫。

談到2026藍白合作,周榆修表示民眾黨在全國五席以上選區會努力提名,四席以下則綜合考量。針對台北市議員選舉,他認為國民黨議長戴錫欽喊全壘打很正常,民眾黨則採精準提名策略,在中正萬華與松山信義各提一席,力拚4+2全壘打。周榆修特別提醒,台北市有嚴重的第二屆魔咒,即使黃瀞瑩上屆得票很高,仍要小心選民認為「票很多了就多一票給別人」的心態。

對於藍白整合是否延伸到2028立委選舉,周榆修態度開放,認為這是務實考量,強調兩黨合作要證明自己是好選項,不能只等協調。針對陸配參政權修法,周榆修指出民眾黨主張應修改《兩岸人民關係條例》而非《國籍法》,避免落入民進黨圈套被扣上兩國論帽子,路徑雖不同但保障陸配參政權的目標與國民黨一致。

