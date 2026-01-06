周榮棠連任南市民宿協會理事長 力推服務再進化

南市觀旅局長林國華肯定南市民宿文化發展協會連任理事長周榮棠凝聚業界力量促進跨縣市交流合作，讓臺南住宿服務持續進化。（記者李嘉祥攝）

▲南市觀旅局長林國華肯定南市民宿文化發展協會連任理事長周榮棠凝聚業界力量促進跨縣市交流合作，讓臺南住宿服務持續進化。（記者李嘉祥攝）

臺南市民宿文化發展協會5日舉辦會員大會暨尾牙晚宴，邀集各縣市民宿協會代表及觀光產業公協會齊聚交流，「艸祭」民宿周榮棠並連任協會理事長；副市長趙卿惠及觀光旅遊局長林國華代表市長黃偉哲出席祝賀，與立委、市議員及觀光產業先進共同見證臺南民宿產業豐碩成果。

趙卿惠副市長表示，臺南民宿產業不僅提供旅客溫暖的住宿選擇，更是展現城市文化與生活美學的重要窗口，感謝南市民宿文化發展協會長期凝聚業界力量，促進跨縣市交流合作，讓臺南住宿服務持續進化，也肯定連任理事長的周榮棠結合總舖師文化、老物收藏與故事行銷，成功將臺南生活文化推向國際舞台，讓民宿成為最貼近旅客的文化載體。

林國華局長說明臺南民宿產業近年呈現跳躍式成長，2018年黃偉哲市長甫就任時臺南民宿僅264家、房間數854房、住用率約23%，截至去年底民宿家數已成長至728家、房間數達2794房，住用率不降反升至33%，整體旅宿營收亦由2018年的67.7億元成長至去年113億元以上，成長幅度近68%，不僅居六都之冠，更傲視全國，顯示臺南旅宿產業發展動能強勁。

林國華局長進一步指出，市府近年積極推動合法納管與品質輔導，除確保旅客住宿安全與消費權益，也透過性別友善旅宿、優質旅宿等多元政策引導業者提升服務內涵，感謝南市民宿文化發展協會及民宿業長期與市府合作，為臺南觀光產業奠定穩固基礎；隨著臺南持續拓展國際航線及郵輪觀光，民宿及各公協會將是接軌國際的重要夥伴，期盼未來持續攜手，讓更多國內外旅客深度體驗臺南的文化魅力與人情溫度；市府也會傾聽業界聲音，透過公私協力打造更具競爭力、永續發展的旅宿環境。