周榮棠連任民宿協會理事長

周榮棠連任台南市民宿協會理事長。(觀旅局提供)

記者翁順利∕台南報導

台南市民宿文化發展協會於五日舉辦會員大會暨尾牙晚宴，邀集各縣市民宿協會代表及觀光產業公協會齊聚交流，周榮棠連任理事長，副市長趙卿惠代表市長黃偉哲出席祝賀。

副市長趙卿惠表示，台南民宿產業不僅提供旅客溫暖的住宿選擇，更是展現城市文化與生活美學的重要窗口，特別恭賀「艸祭」民宿周榮棠理事長連任，肯定其結合總舖師文化、老物收藏與故事行銷，成功將台南生活文化推向國際舞台，讓民宿成為最貼近旅客的文化載體。

觀光旅遊局局長林國華表示，台南民宿產業近年呈現跳躍式成長，成果有目共睹。七年前黃偉哲市長就任時，全市民宿僅二六四家、房間數八五四房、住用率約百分之二十三，截至去年底，民宿家數已成長至七二八家、房間數達二七九四房，住用率不降反升至百分之三十三。整體旅宿營收亦由六十七億元，成長至去年的一百一十三億元，成長幅度近七成，不僅居六都之冠，更傲視全國，民宿文化發展協會及全體民宿業者長期與市府並肩合作，功不可沒，顯示台南旅宿產業發展動能強勁。