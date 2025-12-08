一周氣溫變化一次看 專家曝這天低溫只剩10度

記者李鴻典／台北報導

東北季風增強，北臺灣天氣轉濕涼，迎風面降雨增；中央氣象署今（8）天表示，東北季風增強，迎風面水氣逐漸增多，白天桃園以北及宜蘭雲量偏多偶有局部降雨，下半天之後花東地區也有局部雨勢，尤其基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭降雨變得更明顯、持續，有局部大雨發生的機率，外出請記得攜帶雨具備用，不過對於其他地區天氣影響較小，仍可見到陽光、為晴到多雲；清晨各地偏涼，普遍為16至18度，且局部有輻射冷卻影響，最低溫有來到12至14度，白天北臺灣溫度回升不明顯，仍為21至23度，而中南部及花東皆可見陽光，高溫為26至29度，日夜溫差較大，早晚外出請多加外套注意保暖。

東北季風增強，迎風面水氣逐漸增多。（圖／資料照）

氣象專家吳聖宇則是提醒，今明東北季風影響，週末留意較強冷空氣南下；他在文中也詳細列出一整個星期的氣溫變化，週日（14日）夜晚到下週一（15日）清晨溫度最低，中北部、東北部都市地區低溫僅14-16度，空曠地區有機會降到10-13度低溫，輻射冷卻明顯的地方可能會更低一點，有機會達到大陸冷氣團門檻。

吳聖宇提醒，今明東北季風影響，週末留意較強冷空氣南下。（圖／翻攝自吳聖宇臉書）

今(08)日

中層短波槽掠過台灣以北，底層東北季風較強，風向較偏北，新竹以北、桃園、大台北、宜蘭、花東、恆春半島地區有短暫陣雨，宜蘭地區有局部較多累積雨量發生機會，其他地方為多雲到晴。苗栗以北到宜蘭白天高溫21-23度，台中到台南及花東地區高溫25-27度，高屏地區高溫仍有27-29度，今晚到明(09)日清晨，中北部、東北部都市地區低溫17-19度，空曠地區低溫15-17度，留意局部輻射冷卻低溫現象，南部、花東都市地區低溫18-20度，空曠地區低溫16-18度。

明(09)日

短波槽通過逐漸進入槽後相對脊區，底層東北季風稍減弱，下午起到晚間風向逐漸轉較偏東風，大台北、宜蘭、花東及恆春半島仍有局部短暫陣雨，宜蘭地區仍有較多累積雨量，其他地方為晴到多雲。

新竹以北到宜蘭、花蓮白天高溫21-24度，苗栗以南到高屏、台東地區高溫25-28度，夜晚到週三(10日)清晨低溫變化不大，中北部、東北部都市地區低溫17-19度，空曠地區低溫15-17度，留意局部輻射冷卻低溫現象，南部、花東都市地區低溫18-20度，空曠地區低溫16-18度。

週三(10日)

底層大陸高壓東移出海，台灣附近轉為高壓迴流偏東風，東半部、恆春半島仍有局部短暫陣雨，大台北、西半部為晴到多雲天氣。晚間另一短波槽靠近長江下游，位置較偏北，浙江沿海至東海、黃海南部一帶逐漸有微弱鋒面建立並且向東移動，位置較偏北，對台灣陸地上天氣影響有限。

北部、東北部、東部白天溫度回升，各地白天高溫可達24-28度間，夜晚到週四(11日)清晨低溫仍類似，中北部、東北部都市地區低溫17-19度，空曠地區低溫15-17度，留意局部輻射冷卻低溫現象，南部、花東都市地區低溫18-20度，空曠地區低溫16-18度。

週四(11日)

微弱鋒面掠過台灣以北向東移動，走向琉球群島、日本以南，中高層短波槽也將偏北向東移動，經過黃海、朝鮮半島走向日本附近，底層東北季風午後到晚間又將稍微增強，迎風面北海岸、東北角、宜蘭到花東、恆春半島一帶午後到晚間降雨略增多，不過影響應該有限，其他地方天氣無明顯變化，維持晴到多雲。

各地白天高溫仍在24-28度左右，高屏地區可能來到29度或以上，夜晚到週五(12日)清晨低溫仍不變，中北部、東北部都市地區低溫17-19度，空曠地區低溫15-17度，留意局部輻射冷卻低溫現象，南部、花東都市地區低溫18-20度，空曠地區低溫16-18度。

週五(12日)

上半天底層東北季風仍稍強，下半天到晚間逐漸減弱，風向轉為偏東到東南風，晚間到週六(13日)上午則有新的鋒面系統在台灣東北方海面到琉球一帶海域建立，成為週末較強冷空氣的前緣系統。中層部分在白天為短波槽後相對高壓脊通過，晚間則是下一個短波槽逐漸靠近長江下游區域。預期在北海岸、大台北東側、宜蘭、花東、恆春半島等地仍有短暫陣雨機會，其他地方天氣維持穩定、晴到多雲。

各地白天高溫維持在24-28度，基隆宜蘭一帶可能有機會在22-24度間，高屏地區則仍有可能來到29度或以上，夜晚到週六(13日)清晨低溫部分仍不變，中北部、東北部都市地區低溫17-19度，空曠地區低溫15-17度，留意局部輻射冷卻低溫現象，南部、花東都市地區低溫18-20度，空曠地區低溫16-18度。

週六(13日)

隨著中高層短波槽東移並且往南延伸，槽底在週六晚間逐漸靠近台灣以北區域，短波槽前方在東海、琉球海域建立的鋒面系統中有地面低壓發展起來，並且往九州風向移動，同時有加深的趨勢，帶動鋒面尾端在下半天到晚間掠過台灣近海，底層東北季風也在下半天起逐漸增強，迎風面北部、東半部、恆春半島有短暫陣雨機會，預估降雨會持續到晚間，然後逐漸減少，中南部雲量增多，但天氣仍較穩定。

北部、東北部白天高溫略降至23-25度，中部及花東地區高溫24-27度，南部仍有28度或以上高溫，夜晚至週日(14日)清晨中北部、東北部都市地區低溫16-18度，空曠地區可能降到13-15度間，留意局部輻射冷卻低溫現象，南部及花東都市地區低溫仍在18-20度，空曠地區可能降到16-18度。

週日(14日)

中高層短波槽底經過台灣以北向東移動，槽後中高層西北風南下，冷空氣增厚，底層東北季風也充分南下，冷平流明顯，同時空氣明顯轉乾，各地大致都是晴到多雲天氣。溫度明顯轉冷，北台灣感受最明顯，北部、東北部白天高溫16-18度，中部及花東地區高溫20-23度，南部受影響就相對較小，高溫仍可達24-26度，夜晚到下週一(15日)清晨溫度最低，中北部、東北部都市地區低溫僅14-16度，空曠地區有機會降到10-13度低溫，輻射冷卻明顯的地方可能會更低一點，有機會達到大陸冷氣團門檻，南部及花東都市地區低溫16-18度，空曠地區低溫也會降到13-15度或更低，這個溫度有較明顯的寒意，要多加注意。

下週一(15日)

白天起底層東北季風強度逐漸減弱，中高層則是明顯的槽後高壓脊通過，空氣偏乾，天氣穩定，各地維持晴到多雲天氣。白天起溫度逐漸回升但幅度還不大，中南部相對比較溫暖，北東部仍較涼，夜晚到隔天週二(16日)清晨在中北部、東北部空曠地區仍要注意輻射冷卻低溫發生的機會，部分地區低溫仍可能降到11-13度左右，南部、花東空曠地區低溫也還是有機會降到15度以下，仍會是比較寒冷的一個晚上，要等到下週二(16日)白天溫度才會有比較顯著的回升情況。

