周永暉關切蘇澳港災後復原

台灣港務公司董事長周永暉(左二)視察蘇澳港旅運中心營運與設施，並瞭解災後復建工作。(基隆港務分公司提供)

記者郭基生∕基隆報導

蘇澳地區因受到鳳凰颱風帶來超大豪雨，造成淹水，基隆港務分所屬的蘇澳港也受到災情，台灣港務公司董事長周永暉特別到蘇澳港瞭解災情後恢復的情形，並到居住在蘇澳地區同仁家中瞭解受災的狀況，指示所屬主管關心並慰問及提供復原的協助，同時，對於颱風期間堅守崗位同仁之努力與辛勞表達肯定及慰勞。

日前鳳凰颱風帶來的超大豪雨，造成蘇澳地區的淹水，蘇澳港營運處也配合宜蘭縣政府災害前進指揮所主動投入協助蘇澳鎮市區災害復原作業，周永暉董事特別到蘇澳港視察相關業務，除聽取蘇澳港營運處業務簡報外，並前往新建旅運中心及相關碼頭設施巡視瞭解營運現況。

廣告 廣告

周永暉並到居住蘇澳市區的同仁家中瞭解受災的狀況，並指示所屬主管提供同仁復原的協助，對於蘇澳港營運處積極參與協助蘇澳鎮市區災害復原作業，並提供廢棄大型家電及家具暫存場域及所需夜間作業燈光照明設備，周董事長對同仁發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，展現港縣協力災害防救，讓市容迅速復原的積極態度，也給予肯定及鼓勵。

在巡視新建旅運中心及相關碼頭設施時，周永暉指示，未來旅運中心規劃方向將定位為「複合型旅運中心」，導入智慧科技元素，做好設施優化，同時配合旅運專區周圍交通動線規劃及管制線調整後，以發揮港區帶動地方工商經濟發展的效益，未來，港區南門發展應著重於友善性及親水性，透過新舊旅運中心構建中的風雨走廊串接停車場與鄰近亮點設施，帶動蘇澳港整體觀光遊憩與商業潛力，旅遊人流與車潮。