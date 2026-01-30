周永鴻批盧秀燕：別再用「家人」情勒市民

台中市長盧秀燕。(盧秀燕臉書)

台中市議員周永鴻今(30)日針對市長盧秀燕長期的「媽媽市長」風格提出嚴正質疑。周永鴻指出，盧市長頻繁以「家人」稱呼市民，實則是以親情包裝權威、用家庭關係進行「情緒勒索」，企圖以此掩飾行政失職。





他強調，民主社會的市長應向市民專業負責，而非自居長輩，呼籲盧秀燕「卡正經ㄟ」，停止這種自封為全城之母的荒謬定位，還給市民對等的民主空間。





拒絕「媽土」思維 鄉親反彈：誰跟她是家人？ 周永鴻表示，近期接獲大量鄉親陳情，不滿市長動輒將市民納入其「家人」範疇，甚至有人提議要在議會提案「請市長不要亂叫市民家人」。

周永鴻對此諷刺道，古代是「普天之下，莫非王土」，現在盧市府卻演變成「台中之下，皆是媽土」，這種將行政首長神格化、家長化的作法，與現代民主意識嚴重背道而馳。





引美總統演說為例 批輩分論點邏輯可笑 周永鴻進一步分析，無論是神格化的「天上聖母」或是感念功績的「國父」，皆是後人的尊稱，而非當事人的「自稱」。他以美國總統演說為例，歷任總統皆以「我的同胞（my fellow Americans）」稱呼大眾，從未聽過有人自稱父親或稱國民為家人。





周永鴻更援引議會同仁的質疑：「如果市長是媽媽，那總統難道是阿公嗎？」痛批這種輩分邏輯在政壇上極其可笑。





專業行政不容模糊 籲回歸首長本分 周永鴻強調，他並不反對將台中比喻為大家庭，但市長不能直接把自己定位成「大家的媽媽」。他認為，這種公私不分的稱謂，本質上是為了在面對施政缺失時，利用情感連結來規避監督。





周永鴻最後正告盧秀燕，市長的職責是向市民報告市政，應以對等、專業的態度進行溝通，而非持續操作親情牌來情勒台中市民。