周永鴻轟盧秀燕甩鍋：自己請客卻要中央買單

▲周永鴻指盧秀燕要中央全額補助國中小營養午餐的說法，根本是自己請客卻要別人買單。（圖／台中市議員周永鴻提供，2026.01.09）

[NOWnews今日新聞] 台中市長盧秀燕今喊話「孩子國家養」，要求中央全額補助國中小營養午餐，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，盧秀燕昨天才宣布政策，今天馬上向中央哭窮，根本是自己請客卻要中央買單。新版《財劃法》讓台中市每年多出近295億元預算 ，支應午餐經費綽綽有餘，不應得了便宜還賣乖，企圖將財政責任甩鍋給中央。

周永鴻說，盧秀燕一再聲稱「財政困難、排除萬難」完全是假議題。隨著《財劃法》修正，台中市每年新增約295億元統籌分配款，扣除全面免費午餐所需的20多億元，仍有龐大餘裕。周永鴻指出，盧秀燕去年底在議會面對質詢時，才以「非法定福利」之名拒絕實施營養午餐免費，明明從中央多取得近三百億，卻還裝傻哭窮，顯然是為了政治算計，不想由市庫支出這筆錢。

周永鴻強調，鄰近的彰化、南投財政狀況遠不如台中，都能獨力負擔免費午餐超過10年。盧秀燕既已收割了政策好評、享受「媽媽市長」光環，就應該負起責任，而不是一方面要政績，另一方面又要中央掏錢，這種「請客要別人買單」的算盤，實非直轄市長應有的格局。



