周渝民久沒開演唱會 自曝常坐著唱「背後藏秘密」

言承旭、吳建豪、周渝民（仔仔）和五月天主唱阿信組成「F✦FOREVER」上月在上海一連舉行4場「F✦FOREVER 恆星之城」演唱會，今(9日)到12日將在成都繼續開唱。稍早周渝民在社群網站分享，久沒開演唱會的他在上海場時常被拍到坐著唱歌，主因是腸胃炎、身體不好，幸好言承旭、吳建豪會不時來關心他，讓他覺得一起奮鬥的感覺很窩心。

周渝民今分享一支影片，透露久違再開演唱會的幕後花絮，他表示在上海場演唱會第一場時沒事，未料第二、第三場時他就罹患腸胃炎，身體很不舒服，無法站著唱歌，所以四個人一起在台上時他大多都坐著，嚴重到有時晃動就會想吐、身體還無力。

廣告 廣告

周渝民說，成員都知道他不舒服，言承旭會在他坐在星芒舞台上時跑過來坐在他旁邊，讓他有地方可以稍微靠一下，不至於頭太暈，可以稍稍喘息；吳建豪也會跑過來把他整個人扛起來，觀眾以為他們只是兄弟之間的打鬧玩樂，但其實是他們都在用自己的方式體貼、關心人不舒服的周渝民。

最後，周渝民說：「我覺得我很喜歡就是這種互相依賴、互相依靠，很真心的幫助，我覺得我們的默契已經好像慢慢越來越好」，讓他很期待這星期在成都的演唱會，希望可以一切順利，大家都平安健康。網友回應：「仔！要好好照顧自己」、「仔仔辛苦了，預祝成都演唱會一切順利成功喔」、「原來動一下就是有原因的，原來如此啊，粉絲們繼續瞭解一切了」、「辛苦了，好心疼」。

更多中時新聞網報導

2026投資密碼 收益、債券、精選

KKBOX年度榜單 五月天〈任性〉登第二

伍宗德不捨30年兄弟 讚林光寧天生喜劇人