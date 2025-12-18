周渝民感嘆：有些堅持不是每個人可做到 張鈞甯暴瘦剩46公斤！竟靠「水腫」增胖

《我們的藍調時光》導演林子平（左起）與張鈞甯、總製作人柴智屏、周渝民殺青時開心合照。米神國際提供

周渝民近日與言承旭、吳建豪「四缺一（朱孝天）」的F3組合，與五月天阿信、周杰倫合唱曲掀回憶殺，也帶來滿滿話題。而他再度與《流星花園》製作人、「偶像劇教母」柴智屏合作的華語版《我們的藍調時光》經過4個月拍攝，日前順利殺青，他也感性分享心情。

華語版《我們的藍調時光》集結周渝民、張鈞甯、王柏傑、安心亞、鍾欣凌、蘇見信、陸弈靜、鄭人碩、郭泓志、邱以太、詹子萱卡司。周渝民提到，這次經驗最特別的便是所有演員都很不容易湊在一起，且「每位演員的戲份都很平均，每條故事線都很重要」。

廣告 廣告

周渝民感謝所有優秀的資深演員和新生代演員齊聚一堂，願意付出時間與心力，共同創造出超越劇本的精彩表演，因此他想謝謝所有人，更要謝謝自己，「我覺得有一些堅持不是每個人都可以做到，我很慶幸我有堅持我想堅持的」。

周渝民（右）與陸弈靜在《我們的藍調時光》合作愉快。米神國際提供

張鈞甯在劇裡飾演患有憂鬱症的媽媽，心情一直很blue，是她拍過哭戲最多的一部，戲外她除演員身分，還斜槓經紀人、戲劇監製等，過去從不喊累的她開始覺得有點累，在11月底連續5天搭飛機趕行程，讓她自嘲：「感覺自己像空姊，不是演員。」也讓她瘦到體重剩46公斤，上鏡被嫌太瘦，只好睡前喝水來水腫增胖。

王柏傑吐露心情複雜！被封花絮組總監

這次影集製作大規模花了四個月的時間拍攝，常年在拍電影的王柏傑，今次在劇組有不一般的體驗，殺青之際他表示心情有點複雜：「多謝劇組的照顧，尤其在澎湖拍攝時都住在一起，每天單純上下班，認識了很多澎湖的朋友，大家的感情在這四個月變得就像一家人一樣，絕對有依依不捨的感覺。」他在現場有空也會幫大家拍花絮，被封宣傳花絮組總監。

王柏傑（左）、安心亞難忘《我們的藍調時光》在澎湖拍攝的時光。米神國際提供

安心亞收獲很多，交了很多朋友，她念念不忘澎湖的帶殼烤牡蠣，「我天天點外賣，超鮮甜，大家去澎湖一定要吃」。鍾欣凌也喜歡澎湖，喜歡到她想要買房子在澎湖養老，「我好喜歡戲裡的海邊小屋，我坐在裡面往外看是一望無際的海，那個場景殺青時，我還去海邊看了一下，這就是我喜歡的生活」。

澎湖也是本業歌手的蘇見信（信）接拍的原因之一，因為他很喜歡陽光，殺青時他也提到，「拍戲會上癮，大家風吹日曬雨淋，開始回想時感情就出來，這就是拍戲迷人的地方」。

鄭人碩（左）、郭泓志因合作《我們的藍調時光》建立好交情。米神國際提供

前職棒球星郭泓志首度演出電視影集，他特別感謝鄭人碩、周渝民、鍾欣凌的照顧，讓他可以很快融入角色中。鄭人碩在戲中跟郭泓志是歡喜冤家，戲裡戲外都建立不錯默契，殺青覺得很不捨。劇中郭泓志、鄭人碩是單親爸爸，飾演兩人小孩的邱以太、詹子萱覺得拍戲時間過很快，詹子萱殺青後想去染頭髮，邱以太要去打籃球，之前怕受傷影響拍戲，他已整整4個月沒碰球了。

柴智屏「帶11個小孩」上山下海：心很累！

總製作人柴智屏回憶拍攝過程，坦言最大的難度在於演員與場景的調度，「一般戲劇主角通常是2到4個，但我們這組人太多了」。她妙喻：「想像如果你有11個小孩，要把心力平均放在每個小孩身上，心有多累。」場景遍及澎湖、台北、嘉義、宜蘭等地，還得上山下海，龐大的協調工作極為艱鉅。

不過柴智屏也欣慰表示，演員們表現專業，完全融入角色，讓團隊合作就像一家人一樣開心融洽。當戲殺青時，柴智屏還開心到把陸弈靜、張鈞甯抱起來轉圈圈。



回到原文

更多鏡報報導

張鈞甯導演男友獲媽媽認可！大巨蛋包場力挺新片 驚爆母女曾鬧「家庭革命」內幕

前緋聞男友邱澤甜蜜大婚許瑋甯 張鈞甯驚吐「懷疑人生」行程！公開喊這句話

鍾欣凌「重逢舊情人」約會！場面充滿粉紅泡泡 36公分身高差治療脖子痠