周渝民慶生出新歌 赴南義石頭之城取景

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周渝民9日45歲生日這天推出新歌〈Tell Me Why〉送給全球歌迷。他為拍MV，遠赴義大利古城亦有石頭之城的馬特拉取景，也是電影《007：生死交戰》經典場景。

他在MV裡化身為石雕家，追隨一位在湖中見到的女孩，為了留住夢想中的女神，他親手把那女孩畫下並著手雕刻。周渝民當場用碳筆畫髒自己的手，並以手摸地板，把雙手弄髒，相當注重細節。

私底下，周渝民時常與吳建豪進行靈感交流，〈Tell Me Why〉就是吳建豪聽到朋友創作了這首歌，覺得與周渝民高度契合，因而推薦給他，兩人在歌曲錄音過程之中亦有著密集意見交流與互動。

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周渝民對歌唱下足苦功，精準掌握換氣點，演繹出時間、關係堆疊的過程，他說：「唱這首歌的前、中到後，我自己的心境是不一樣的，一點點孤獨感，從中找到愛的本質是什麼。」

周渝民近來忙於巡演，之前在印尼演出時，言承旭、阿信、吳建豪幫他慶生，他許願希望大家每一次演出都很興奮，希望歌迷見到他們都很開心。