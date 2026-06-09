周渝民新歌YouTube破千萬點擊 生日再推新曲赴義大利古城拍MV

【緯來新聞網】周渝民繼新歌〈誰給我的勇氣 You Are My Courage〉創下奪得KKBOX即時榜冠軍、YouTube五天破千萬點擊等佳績後，特別選在今（9日）生日這天，推出全新單曲〈Tell Me Why〉。這兩首新歌皆為他個人在《F✦FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會solo舞台上的演出曲目。相較於講述愛情日常的〈誰給我的勇氣〉，新歌〈Tell Me Why〉則是以宏觀角度陳述愛這件事。新曲目前已全面數位上線，MV也將於今日晚間六點在相信音樂YouTube官方頻道全球首播。

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周渝民在生日當天推出全新個人單曲〈Tell Me Why〉，MV遠赴義大利古城馬特拉取景，周渝民更在片中化身石雕家。（圖／相信音樂提供）

新單曲〈Tell Me Why〉講述男女從相遇、相處到體會的過程，周渝民在音樂之路上常與吳建豪（Van Ness）進行交流，這首歌便是吳建豪聽過朋友創作後，認為與周渝民高度契合而大力推薦。由於歌曲篇幅幾乎隱去了前奏、間奏與尾奏，由歌聲全程領航，演唱者必須精準掌握極高的演唱密度與換氣點。周渝民為此在歌唱上突顯其领悟力與可塑性，他分享自己的心境表示：「唱這首歌的前、中到後，我自己的心境是不一樣的，一點點孤獨感，從中找到愛的本質是什麼。」



為了符合歌曲意境，〈Tell Me Why〉MV特別遠赴義大利古城、同時也是電影《007：生死交戰》經典取景地的馬特拉（Matera）進行拍攝。周渝民在MV中化身為一名石雕家，劇情描述石雕家為了將夢中消失的女神留在身邊，著手將其畫下並進行雕刻。身為專業演員的周渝民相當注重細節，為求真實呈現石雕家的樣貌，他主動以碳筆畫髒雙手，甚至以手摸地板將雙手弄髒，展現出高度的敬業精神。

周渝民為演唱新歌〈Tell Me Why〉下足苦功。（圖／相信音樂提供）

隨著新歌的推出，由言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信共同打造的《F✦FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會也將持續前往世界各地。主辦單位預告接下來的巡演行程，包含：6月27日前往菲律賓Philippine Arena、8月1日至2日於泰國Impact Arena、8月7日至8日於馬來西亞Unifi Arena，以及8月15日至16日在新加坡Singapore Indoor Stadium開唱。

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