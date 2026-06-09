周渝民現身《007》經典場景 生日獻大禮「留住女神」

周渝民在生日推出新單曲〈Tell Me Why〉。（圖／相信音樂提供）

周渝民在生日這天推出新單曲〈Tell Me Why〉，正是《F✦FOREVER 恆星之城》巡演中，他個人solo舞台演出的歌曲，講述男孩跟女孩從相遇、相處、到體會，他演繹出時間、關係堆疊的過程，用堅定且具備渲染力的嗓音，嘗試梳理所有情感階段的疑問。音樂之路上，周渝民與吳建豪時常進行靈感交流，吳建豪聽到朋友創作了這首歌，敏銳地發現這首歌與周渝民高度契合，因而強力推薦，兩人在錄音過程中亦有著密集意見交流與互動。

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〈Tell Me Why〉音樂的篇幅幾乎隱去了前、間、尾奏，由歌聲全程領航，同時必須精準掌握極高的演唱密度與換氣點，對周渝民來說是一場純粹且嚴苛的挑戰，也正因為如此可看出周渝民對於歌唱下足苦功與用心，他說：「唱這首歌的前、中到後，我自己的心境是不一樣的，一點點孤獨感，從中找到愛的本質是什麼。」

MV在義大利古城亦有石頭之城的馬特拉取景，馬特拉同時也是電影《007：生死交戰》經典場景，在MV裡周渝民化身為石雕家，故事描述該石雕家曾在湖中看見一位女孩，當他一直追隨那女孩時，她卻不見消失，醒來發現只是一場夢，為了把夢想中的女神留住，他親手把那女孩畫下並著手雕刻，身為專業演員的周渝民，為了更真實演出石雕家一角，他以碳筆畫髒自己的手，並以手摸地板，把雙手弄髒，相當注重細節，也更能讓歌迷融入MV故事。

周渝民新歌MV在義大利取景。（圖／相信音樂提供）

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