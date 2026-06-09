周渝民生日獻驚喜！帥登《007》義大利古城化身石雕家
周渝民新歌《誰給我的勇氣》在YouTube五天突破千萬點擊，今（9）日生日當天再釋出另一首新曲《Tell Me Why》，他也為此遠赴義大利拍攝MV。
兩首新歌接描述「愛」，《誰給我的勇氣》講述愛情的日常，《Tell Me Why》則以更大的視角描述愛情，周渝民用堅定且具備渲染力的嗓音，嘗試梳理所有情感階段的疑問。
好友吳建豪當時聽到該曲時，就認為相當適合周渝民演繹，錄音過程兩人也不時交流想法，周渝民說：「唱這首歌的前、中到後，我自己的心境是不一樣的，一點點孤獨感，從中找到愛的本質是什麼。」
《Tell Me Why》MV在義大利的馬特拉取景，該處同時也是電影《007：生死交戰》經典場景。在MV裡周渝民化身為石雕家，他在夢中遇見一名女孩，醒來後他畫下女子的模樣，並著手雕刻。為了更真實演出石雕家一角，他以碳筆畫髒自己的手，以細節加強角色深度。
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