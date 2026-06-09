周渝民45歲生日推新歌 赴007電影經典場景拍攝

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者王心妤台北9日電）藝人周渝民（仔仔）選在45歲生日的今天推出新歌Tell Me Why，MV選在電影「007：生死交戰」經典場景拍攝，他表示，每段歌詞都展現不同心情，期待歌迷從中聽見愛的本質。

周渝民日前推出的「誰給我的勇氣」登上KKBOX即時榜冠軍、MTV TOP 10金榜蟬聯冠軍，YouTube於5天破千萬觀看次數等好成績，選在生日推出Tell Me Why。這首歌是由歌手吳建豪推薦給周渝民演唱的作品，當朋友創作這首歌後，吳建豪發現相當適合周渝民便強力推薦，錄音過程也積極交流。

Tell Me Why幾乎將前奏、間奏、尾奏刪去，改以人聲填滿整首歌，因此要掌握極高的演唱密度跟換氣點，對周渝民也是場嚴苛挑戰。周渝民分享「唱這首歌的前、中、後段，我自己的心境是不一樣的，一點點孤獨感，從中找到愛的本質是什麼。」而MV選在義大利古城「石頭之城」馬特拉取景，也是電影「007：生死交戰」經典場景，期待讓歌迷從美景更感受歌聲情境。（編輯：李亨山）1150609