周渝民45歲生日突認：心境不一樣 遠赴義大利全為「她」

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周渝民MV中化身為雕刻家，為求真實用碳筆畫髒雙手。相信音樂提供



周渝民今（6╱9）迎來45歲生日，特地推出新單曲〈Tell Me Why〉，他下足苦功與用心，「唱這首歌的前、中到後，我自己的心境是不一樣的，一點點孤獨感，從中找到愛的本質是什麼」。

周渝民為〈Tell Me Why〉下足苦功。相信音樂提供

〈Tell Me Why〉是關於愛情的巨觀地圖，講述男孩跟女孩從相遇、相處到體會，周渝民演繹出時間、關係堆疊的過程。MV特地到義大利古城馬特拉取景，此處也是《007：生死交戰》（No Time to Die）經典場景。

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MV描述周渝民飾演的石雕家曾在湖中看見1位女孩，當他一直追隨那女孩時，她卻消失不見，醒來發現只是一場夢，為了把夢境中的女神留住，他畫下女孩身影並著手雕刻，為更真實演出，他以碳筆畫髒自己的手，並以手摸地板，相當注重細節。

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