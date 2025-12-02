周湯豪合作泰國初戀臉女神 首度挑戰「無重力」浪漫

周湯豪新歌〈TIL THE END〉MV，邀請「泰國初戀臉女神」 Juné擔任女主角。（圖／環球音樂提供）

周湯豪首張全搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》中的一首非典型情歌〈TIL THE END〉，近期成為婚禮熱門夯曲！許多歌迷朋友選用這首歌作為婚禮入場曲，周湯豪也樂於在社群上轉發獻上祝福，感動表示能陪伴大家度過如此重要的時刻。這首歌源自他在錄製〈罵醒我〉15週年紀念版時的靈感，他表示：「我很喜歡打造場景跟氛圍感，這首歌是我為了婚禮這樣的場景所打造的。」

周湯豪也在MV中展現鋼琴自彈自唱的才華。（圖／環球音樂提供）

在歌迷引頸期盼下，〈TIL THE END〉MV於今（2日）暖心首播。日前周湯豪特別遠赴泰國拍攝，並邀請有「泰國初戀臉女神」稱號的 Juné (Plearnpichaya Komalarajun) 擔任女主角，清新脫俗的形象為MV增添浪漫氛圍。

周湯豪難得在新歌MV中挑戰有劇情的對手戲，甚至有許多深情互看的「對眼」戲碼，他坦言：「有先暖身一下，很久沒演戲了，挺有趣的。」為了詮釋墜入愛河的感受，MV中還有一段模擬無重力騰空的拍攝，他初次挑戰凌空狀態，直呼：「整個人要一直hold住，身體會很僵硬，不太容易。」

此外，周湯豪也在MV中展現鋼琴自彈自唱的才華，他表示：「〈TIL THE END〉無論是歌、視等等，都跟以往的我不太一樣，想說試試看比較浪漫一點的感覺，但我覺得這樣也挺man的呀！」

