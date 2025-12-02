周湯豪合體泰國初戀女神！ 新歌〈TIL THE END〉成婚禮神曲

周湯豪。（圖／環球音樂）

記者林政平報導／ 周湯豪歌曲〈TIL THE END〉最近成為婚禮夯曲，他說「我很喜歡打造場景跟氛圍感，這首歌是我為了婚禮這樣的場景所打造的。」歌迷們也紛紛敲碗，希望這首感人至深的歌曲能搭配影像。MV在各界的期盼下誕生，除了遠赴泰國拍攝，並請來有「泰國初戀臉女神」稱號的Juné(Plearnpichaya Komalarajun)擔任女主角，清新脫俗的初戀臉蛋和高挑身材，是無數人心中的女神！

已經很多年沒有戲劇演出的周湯豪，難得在MV裡有劇情的安排，就要跟女主角有很多對手，甚至是一直深情互看的戲碼，他坦言：「有先暖身一下，很久沒演戲了，挺有趣的。」

平時大家較常看到i人學長刷吉他，這回用鋼琴自彈自唱，展現他多才多藝的一面，周湯豪表示，「〈TIL THE END〉無論是歌、視覺…等等，都跟以往的我不太一樣，想說試試看比較浪漫一點的感覺，但我覺得這樣也挺man的呀！」

