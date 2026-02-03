周湯豪回歸巡演自嘲「腦霧」 粉絲熱情求婚：嫁給我！

周湯豪日前因嚴重流感，遺憾延期《REALIVE - DELUXE》成都巡演。（圖／環球音樂提供）

周湯豪日前因嚴重流感，遺憾延期《REALIVE - DELUXE》成都巡演。經過休養，日前他於廣州舞台強勢回歸。周湯豪感性表示：「一踏回舞台，感覺瞬間活過來了！」但坦言身體尚未痊癒：「我雖然還沒完全康復，我的腦子還有點腦霧，但是無論如何，還是會毫無保留的！」更喊話成都歌迷：「成都雖然延期到3月，但我一定會加倍的還給大家。」

演唱會現場熱力四射，周湯豪將出道15年的感激化作〈罵醒我〉紀念版，全場大合唱氣氛動人。唱到燃炸曲目〈TURN UP〉與〈我做的是愛不是夢〉時，現場尖叫聲響徹雲霄，歌迷更創意出奇招，不僅獻上「帥得不得了」巨型錦旗，還使出各種情話「撩」偶像，高喊要周湯豪「嫁給我」，逗得他在台上飛吻不斷，場面既瘋狂又溫馨。

廣告 廣告

工作之餘，周湯豪趁空檔下場打網球過癮，並品嚐心心念念的道地粵式點心。此外，媽媽比莉近日睽違4年回歸歌壇，周湯豪即便身體不適，仍抱病為母親執導新歌〈阿福羅火山〉MV並慶生。比莉隨後在社群調皮發文：「謝謝導演，我會孝順你的放心！」母子倆的趣味互動獲全網讚聲一片。

周湯豪廣州開唱，特別品嚐心心念念的道地粵式點心。（圖／環球音樂提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

袁惟仁57歲病逝！愛女淚悼「下輩子牽我走紅毯」：讓我愛你久一點

大S逝世一周年！「七仙女獨缺Makiyo」 經紀人這樣說

袁惟仁過世！前妻陸元琪發聲「最怕聽到訊息通知聲」 離婚10年仍哭腫眼