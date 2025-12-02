周湯豪婚紗照曝光! 新娘竟是"她"泰國初戀臉女神

生活中心／陳佳侖 台北報導

近期的婚禮熱門夯曲出現一首抓耳的新寵兒〈TIL THE END〉，出自周湯豪NICKTHEREAL首張全搖滾概念《LOVE RAGE HOPE》，也是專輯裡一首非常不一樣的歌，許多歌迷朋友們用這首歌做為婚禮的入場曲，對於可以陪伴大家這麼重要的時刻，只要在社群上有標記Nick的，他都會第一時間轉發限動、獻上祝福！〈TIL THE END〉的創作源起於Nick在錄〈罵醒我〉(Reimagined)15週年紀念版的時候，突然靈感湧現，趕緊寫下來後，發現這首歌很有生命中重要的時刻、結婚氛圍的感覺，周湯豪表示，「我很喜歡打造場景跟氛圍感，這首歌是我為了婚禮這樣的場景所打造的。」歌迷們也紛紛敲碗，希望這首感人至深的歌曲能搭配影像。

周湯豪創作婚禮歌曲，MV請來「泰國初戀臉女神」Juné擔任女主角。（圖／環球音樂）

在眾人的引頸期盼下，〈TIL THE END〉MV在今天(2日)暖心首播，不僅赴泰國拍攝，更特別邀請有「泰國初戀臉女神」稱號的Juné (Plearnpichaya Komalarajun)擔任女主角，從BNK48人氣女團到泰劇《模犯生》女主角，清新脫俗的初戀臉蛋和高挑身材，是無數人心中的女神！而已經很多年沒有戲劇演出的Nick，難得在MV裡有劇情的安排，就要跟女主角有很多對手，甚至是一直深情互看的”對眼”戲，他坦言：「有先暖身一下，很久沒演戲了，挺有趣的。」

周湯豪創作婚禮歌曲，MV請來「泰國初戀臉女神」Juné擔任女主角。（圖／環球音樂） 而為了詮釋墜入無盡的愛，有一段模擬無重力騰空的拍攝，初次挑戰呈現凌空狀態的Nick說：「整個人要一直hold住，身體會很僵硬，不太容易。」而上秒愛情故事當科幻動作片來拍，下秒畫風一轉，只見他深情侃侃地演奏著鋼琴，平時大家較常看到”i人學長”刷吉他，這回用鋼琴自彈自唱，展現他多才多藝的一面，周湯豪表示，「〈TIL THE END〉無論是歌、視覺…等等，都跟以往的我不太一樣，想說試試看比較浪漫一點的感覺，但我覺得這樣也挺man的呀！」

https://youtu.be/BUxYSJVIKi8

